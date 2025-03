El nou estendard de la Germandat de Jesús Natzarè, des Castell va ser beneït ahir a l’església de la Mare de Déu del Roser, després de la celebració del Via Crucis i de la missa en el marc de la festivitat de Jesús Natzarè.

A principis de la dècada de 1990 es va recuperar la processó de l’Encontre, una de les que es van deixar de celebrar una trentena d’anys abans. El 2012, els membres de l’Encontre van decidir donar una passa i celebrar la Setmana Santa as Castell, amb la creació de la Germandat de Jesús Natzarè i recuperant només la imatge de 1945 que s’havia conservat a la parròquia.

Enguany s’ha concretat la idea de fa uns anys de crear un estendard de la Germandat, amb la recaptació d’uns doblers que ha permès adquirir un estendard a un taller de Lugo, mentre que l’escut ha estat dissenyat pel maonès Rafa Blanco. En el fons de l’escut hi ha un Sol amb la creu de Sant Jaume envoltada per un rosari, que representen els dos patrons de la parròquia -Sant Jaume i la Mare de Déu del Roser- i tot envoltat per una corona d’espines, un dels símbols del Natzarè.