Aprofitant l’avinentesa per la celebració del 8M, l’assemblea local de la Creu Roja de Maó i Es Castell va retre ahir un doble reconeixement. Per una banda, als 1.483 socis que donen suport a la tasca solidària de l’organització i, per l’altra, als seus voluntaris que la fan possible, personalitzant en dues dones altruistes.

La presidenta de la Creu Roja, Àngels Andreu, recordà que, des de l’any passat, l’entitat reconeix la feina desinteressada dels seus voluntaris en el Dia de la Dona. En aquesta ocasió, les homenatjades van ser Lucía Arroyo i Aina Romero, integrants del projecte d’atenció integral a persones sense llar, que setmanalment fan la ‘ruta de les nits’, per ajudar persones que es troben al carrer, per oferir beguda o menjar si fa falta, o mantes quan fa fred. Igualment, les dues voluntàries també fan acompanyaments als centres de salut, fan seguiments i acompanyen a fer tràmits administratius, i fins i tot per ajudar a qualque usuari sense vincles amb els recursos socials, com exposà la coordinadora del programa, Paqui Mascaró. La institució humanitària va reconèixer la tasca solidària dels voluntaris. | Katerina Pu La directiva de l'assemblea agraí la implicació de socis i voluntariat. | Katerina Pu Dades La Creu Roja compta amb 424 voluntaris a la zona de llevant, dels quals 263 són actius. Com exposà Patrocina Sánchez, la vicepresidenta, són les que, el 2024, van fer possible l’atenció a 1.833 persones, amb 30.726 intervencions directes i 38.469 respostes directes. Aquestes dades tenen en compte les actuacions amb persones en situació d’extrema vulnerabilitat, majors i cuidadors, afectats amb alguna discapacitat i, també, en intervencions amb joves a través dels programes de salut. Els programes 765 casos d’extrema vulnerabilitat: l’atenció urgent davant necessitats bàsiques (pagament de factures de llum, targetes per compra d’aliments i productes d’higiene, o la millora de competències i capacitats) va motivar 7.094 respostes a un total de 765 persones en situació d’extrema vulnerabilitat. 384 majors atesos: el 2024 es van fer 17.070 intervencions, per a 384 persones majors i cuidadors. L’acció es va centrar en la lluita contra la bretxa digital i es van seguir fent accions per prevenir el deteriorament cognitiu i la promoció d’hàbits saludables i la millora de la qualitat de vida de les persones cuidadores. 159 persones amb discapacitats: l’acció transversal de la Creu Roja va permetre realitzar 4.580 intervencions per ajudar a 159 persones amb capacitats diferents. 130 joves i infants: el programa de salut va permetre atendre 130 infants i joves.