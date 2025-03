Aquests darrers dies hi ha hagut molt de moviment al jugadero de bolla del CCE Sant Lluís. Dimecres va tenir lloc la final del torneig per parelles on els guanyadors van ser Laura i Ramon (a la fotografia).

Dissabte es va celebrar el torneig entre els majors i menors de 65 anys. En aquest cas, la joventut es va imposar a la veterania.