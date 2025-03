En el marc del 8M, Alcem la Veu Menorca va fer una concentració a la plaça de la Catedral i una pregària a Santa Clara. Amb el lema «Per una Església amb igualtat», van manifestar la seva esperança, d’aconseguir una Església «on les dones tinguin veu, on s’integri i es visibilitzi la diversitat sexual, on no tenguin cabuda ni discriminacions, ni exclusions, liderada pel missatge de l’evangeli». L’acte suposava també l’inici de la Vaga de les Dones Catòliques que es duu a terme durant el temps quaresmal.