Un menorquí, a l'elit nacional de caçar perdiu amb reclam

El ciutadellenc Toni Fuster s’ha classificat en tercer lloc en el XXXVII Campionat d’Espanya de perdiu amb reclam, celebrat el passat dissabte a la població de La Nucía, a Alacant, que ha comptat amb catorze participants. Fuster, amb l’exemplar Balear, ha aconseguit 67,7 punts per darrere del guanyador l’andalús José Francisco Miralles amb Rabaniza i 72,7 punts i el segon classificat el també andalús José Manuel Romero amb Higuereño i 68 punts.

El XXXVII Campionat d’Espanya de perdiu amb reclam ha comptat amb la participació d’un altre menorquí, el també ciutadellenc Damià Mesquida, que amb l’exemplar Coll ha quedat en la desena posició amb 51,3 punts. La resta de participants procedien de Mallorca, concretament Gabriel Cerdà, de Castella-La Mancha, Comunitat Valenciana i Extremadura.

Toni Fuster participa des de fa uns quants anys en els diferents campionats de perdiu amb reclam que es celebren a l’Illa, a Mallorca i a la península. El 2020, Fuster va guanyar el campionat de Menorca amb l’exemplar Sueños, tenia plaça per participar en el Campionat d’Espanya, però finalment no es va celebrar a causa de la pandèmia de la covid-19. En la darrera Fira de Montuïri va quedar classificat en la tercera posició, en la Fira des Mercadal va ocupar la segona plaça i en el Campionat de Balears també va quedar en segon lloc.

Nacional

La participació de Toni Fuster en el XXXVII Campionat d’Espanya de perdiu amb reclam ha estat possible donat que els dos primers classificats en la Fira de Montuïri no van poder desplaçar-s’hi a causa de diferents incidències, per la qual cosa Fuster va ser l’elegit com a tercer classificat. «El campió de Montuïri va anar a la competició d’Espanya, però es va suspendre per mor de la meteorologia, després el segon classificat no hi va poder anar per motius de feina i no tenia les perdius bé, i em van telefonar com a tercer, a més vaig quedar en segon lloc al de Menorca i Balears», subratlla.

Fuster ha participat en la competició nacional amb un exemplar criat pel mallorquí Ramon Torres que, tot i el meritori tercer lloc aconseguit, el resultat final podria haver estat millor. «L’animal va estranyar-se molt en el lloc on es va celebrar la competició, va ser el que més puntuació en recursos va tenir, i podria haver guanyat si hagués tingut una sortida com tocava», assegura Fuster.

Millora genètica

Més enllà de les competicions de perdius amb reclam en què participa, Fuster subratlla que la seva activitat està lligada a la seva millora genètica, centrant-se en les característiques morfològiques i de comportament de les aus. En l’actualitat, el ciutadellenc compta amb trenta parelles de perdius amb la finalitat de millorar la seva genètica.

En aquest sentit, Fuster assegura que «jo mateix crii els meus propis reclams millorant la seva genètica, no practic la caça, sinó que vaig a disfrutar dels cans i de les perdius criades per jo. Jo no som anticaça, però sí que estic en contra de matar per matar. En el campionat es fa lo que es fa, però són animals que venen d’una granja, està pensat a posta per açò. Però jo en el camp, en la naturalesa, no s’ha de pigar un tro per pigar-li, me sembla que hem d’evolucionar una miqueta més. Tenc la quarta generació de la línia de perdius, millorant la veu, el comportament, la morfologia, és un laboratori que va creant el seu propi animal, que és lo que un cerca realment», afirma.

Associació

Per altra banda, Fuster assenyala que s’ha constituït l’Associació de Criadors de Reclams de Perdiu, presidida per Joan Miralles, de Montuïri, mentre que ell mateix n’és el vicepresident. «M’hi he involucrat per despertar un poc la seva cria a Menorca. Hem de valorar aquests sementals, aquests possibles reclams perquè siguin sementals, valorar-los per si tenen les qualitats correctes perquè siguin aptes com a reproductors», subratlla.