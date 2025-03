Més de 3.000 visitants professionals passen per Horeca Menorca

La tercera edició d’Horeca Balears Menorca ha finalitzat amb un èxit rotund, consolidant el seu paper com un esdeveniment imprescindible per als professionals del sector hostaler i gastronòmic de l’Illa. Durant tres dies, més de 3.000 visitants professionals han passat pel Recinte Firal de Maó (ADR), reafirmant la importància d’aquesta fira com a punt de referència per al networking, la innovació i la promoció del sector.

L’últim dia de la fira va estar marcat per l’emoció i l’alta competència als concursos gastronòmics, en què els millors xefs de Menorca van demostrar el seu talent i creativitat: Pablo Izquierdo Guerra, de Whatagozo, va ser el guanyador del Concurs a la Millor Hamburguesa Horeca 2025 amb la seva creació Burger de Wagyu Umami; mentre que Francisco Javier Santana Cadenas, del Restaurante Roma Ciutadella, va ser el guanyador del Concurs Millor Pizza Gourmet Horeca amb la seva proposta Sabores de Menorca. Aquests certàmens han permès destacar la qualitat i l’enginy dels professionals de l’Illa, tot promovent l’ús de productes locals i reforçant la identitat gastronòmica de Menorca. Després de l’èxit assolit a Menorca, Horeca Balears es trasllada a Eivissa, on se celebrarà del 24 al 26 de març del 2025.