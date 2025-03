Nacho de Juan, toda una vida en el aeropuerto: «Querían pegarme... y me salvó la Guardia Civil»

Después de tres décadas y media trabajando en el sector aeronáutico –primero en Aviaco, «una de las mejores compañías que ha habido en España», cita, y luego en Iberia– gremio en el que empezó como administrativo, pasando a ser después coordinador de vuelos y supervisor de CIC (Centro de Información y Control), y posteriormente y por último, jefe de servicio de pasaje, nuestro protagonista, Nacho de Juan, se apresta a degustar de su jubilación. Disfrutar la vida, tocar la batería o surcar a dos ruedas con su motocicleta la Península o la vecina Francia son algunos de los planes que incluyen su agenda de jubilado.

Tantos años de cara al público gestionando atrasos, vuelos cancelados… le habrá legado infinidad de anécdotas.

—Sí. Muchos problemas, pero también muchas alegrías.

¿Algún problema especialmente duro o desagradable?

—He tenido de todos los colores, pero recuerdo uno con un vuelo de Vueling, una buena compañía, ‘low cost’ y de las que más operan aquí, en que hubo una avería y la gente quería pegarme. La Guardia Civil me salvó.

¿Y en el lado inverso?

—También hubo alegrías. Mi máxima siempre fue ayudar, eso transmitía a la gente, que estabábamos allí para ayudarles y buscar la mejor solución, no para fastidiarles. He tenido cancelaciones de vuelos de 180 personas, y la gente se iba dándome las gracias, lo que no deja de ser surrealista, pero piensas que has hecho bien tu trabajo. También ese era el objetivo, irte a casa habiendo hecho bien tu trabajo, y por eso también hice amigos entre el pasaje. A veces incluso me hacían regalos, como botellas de vino, que no nos estaba permitido aceptar.

¿Es grato el trato con la gente?

—Sí, y a veces me encontraba gente que me daba las gracias pues en su momento les ayudé con alguna gestión, aunque resulta imposible acordarme de todo el mundo.

Un trabajo como el suyo, ¿exige un carácter especial?

—Sí, pero que lo diga yo, quizá quede mal… A ver, tus compañeros tienen que seguirte. Hay que saber mandar, con cariño. Nunca me consideré un jefe, sino que era amigo de mis compañeros, si bien me correspondía tomar decisiones. Y solía comentar a la gente, ‘a nosotros nos pagan el sueldo los pasajeros, no Iberia, por lo que tenéis que ayudar y tratar a los pasajeros como si fueran de vuestra familia’. Hay que saber mandar, tener carácter, temple y tranquilidad. Nunca enfrentarse con ningún pasajero, pues volar pone nervioso a mucha gente. Es importante reunir esos requisitos.

En los últimos años, a raíz de los atentados del 11-S de Nueva York, las medidas de seguridad para subir a un avión se han incrementado de forma exponencial. ¿Es otro motivo de queja para la gente?

—Sí, la gente tiende a quejarse cuando pasan el filtro de seguridad, pero deben entender que la seguridad, la policía nacional, la guardia civil… hacen su trabajo. Y nosotros el nuestro. Nadie está ahí para fastidiar. Algunas medidas que me parecen exageradas y están en vías de desaparecer, como el tema de los líquidos. Aunque se imponen por nuestra seguridad.

Al margen, me comentan que también ejerce de DJ.

—Es un hobby. Soy de Madrid, y a los 18 años pude entrar en una discoteca en la que el DJ era amigo de mi hermano. La música me gustaba mucho, había estudiado en el conservatorio de Madrid... en esa época funcionábamos con vinilos. Un día le eché una mano y así empecé a pinchar. Cuando vine a Menorca lo tenía aparcado, pero formé un grupo, un día tocamos en una fiesta, al terminar nos pidieron si podíamos poner algo de música, me puse yo y así lo reemprendí. Sobre todo pincho en fiestas privadas, me gusta el estilo ochentero.

Cuentan que durante la pandemia animó con su música a toda una barriada de Maó.

—Sí, saqué mi equipo, vivo en la zona de detrás de Fort de l’Eau. Hablaba con la vecindad con el micro, todos los días había 40 minutos de música. Se llenaban las terrazas... Hasta la policía municipal pasaba y ponía la sirena, gente que paseaba con el perro y se acercaba... fue muy bonito, la verdad. Y todo el barrio me lo agradeció después.