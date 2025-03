Sant Joan ja té l'autor per fer les carotes de les festes d'enguany

Joan Gomila Camps (Ciutadella, 1975), al qui tots coneixen com a ‘Gumi’, ja pinta les carotes que els cavallers al galop rompran als jocs i corregudes des Pla de les festes de Sant Joan d’enguany.

Antic alumne de Calós, estudià electricitat i electrònica, i després escenografia amb el mestre Miquel Massip, al Teatre Principal de Palma. Avui és el tramoista i escenògraf del Teatre des Born, tot i que fa setze anys que treballa al món del teatre.

‘Gumi’, que es defineix com a «ciutadellenc de cor i molt sanjoaner», és una persona ben coneguda i estimada al seu poble. A través del Casino 17 de Gener va ser guardonat, el 2021, amb el Fabiol de Plata d’activitats culturals. Es considera molt afortunat en treballar en allò que l’apassiona. Li agrada fer els decorats per a «Foc i fum» com a pròleg de la festa santjoanera.

Personatges nous i divertits

Quan la família del caixer senyor, Carlos de Salort Pons, li proposà dibuixar les carotes d’enguany, ho acceptà «amb orgull i responsabilitat, amb la pressió afegida de que el seu germà Carles ja les va pintar el 2017... I, és clar, jo no som ell!», exclama. Per a ‘Gumi’, allò més emocionant és «quan penses que cadascun dels bocinets de fusta que volaran quan les rompin as Pla, algú els guardarà amb respecte com el més bell record».

Les carotes d’en Joan ‘Gumi’ uniran tradició amb simpatia. Avança que «enguany tindrem unes carotes clàssiques, de fons blanc, quasi amb una pàtina d’antigor, com les que van conèixer els nostres avis i besavis santjoaners, però amb personatges nous i divertits». Respectam, idò, aquest alt secret de les festes de Sant Joan 2025.