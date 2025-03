L’Associació Down Menorca fa 30 anys

Aquest divendres és el Dia Mundial de la síndrome de Down, una data per sensibilitzar la societat sobre els drets i les desigualtats que afecten les persones amb la síndrome de Down, així com per prendre consciència sobre la necessitat de construir una societat inclusiva. A més, també es compleix el 30è aniversari de la creació de l’Associació Down Menorca.

Down España assegura que la síndrome de Down necessita justícia, lleis que creïn oportunitats i recolzaments perquè cada persona pugui aportar en funció de les seves capacitats. A més, defensa que una comunitat inclusiva és més sàvia, utilitza el talent compartit i construeix entorns, tecnologies i aprenentatges vàlids per a tothom. Per altra banda, Down España impulsa la campanya «#TanComoTu», amb la finalitat de donar visibilitat a la vida real de les persones que «són tant com tu» i anima a reflexionar sobre els estereotips sobre la discapacitat. Les persones amb síndrome de Down afronten reptes i s’enfronten diàriament a barreres que només podran resoldre de forma col·lectiva amb la implicació, participació i solidaritat de la resta de persones.