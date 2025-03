Tornen les activitats «Viu Menorca Biosfera»: aquest és el programa

L’Agència Menorca Reserva de Biosfera del Consell Insular de Menorca ha presentat aquest mes de març la setena edició del programa d’activitats «Viu Menorca Biosfera», una iniciativa que es durà a terme entre març i novembre de 2025. Aquest programa, ja consolidat en el calendari d’esdeveniments de l’illa, ofereix un ventall d’activitats gratuïtes destinades a apropar la ciutadania als valors socials, culturals i ambientals de la Reserva de Biosfera de Menorca.

Un programa per a tothom

Amb un total de vuit activitats distribuïdes durant diversos caps de setmana, «Viu Menorca Biosfera» ofereix experiències diverses que abracen àmbits com la geologia, la història, la biodiversitat, la gestió de l’aigua, la cultura i l’economia local. L’objectiu principal és sensibilitzar la població sobre la sostenibilitat i demostrar com el desenvolupament econòmic i cultural pot conviure en harmonia amb la preservació del medi natural.

Segons el conseller de Medi Ambient, Reserva de Biosfera i Cooperació Local, Simón Gornés, aquesta setena edició reafirma el compromís de Menorca amb la conservació del seu patrimoni natural i cultural. «Aquestes activitats són una oportunitat per connectar amb el nostre territori i entendre millor els reptes i oportunitats que tenim com a Reserva de Biosfera. Volem que la ciutadania conegui de primera mà les iniciatives per garantir la sostenibilitat de Menorca i com tothom pot formar part d’aquesta responsabilitat compartida», afirma.

Les activitats destacades

El programa inclou activitats pensades per a tots els públics i interessos:

Menorca en joc: llegat en moviment conscient (30 de març, Sant Lluís) : Una activitat dirigida a infants de 6 a 11 anys per redescobrir els jocs tradicionals menorquins i la seva connexió amb l’espai urbà.

: Una activitat dirigida a infants de 6 a 11 anys per redescobrir els jocs tradicionals menorquins i la seva connexió amb l’espai urbà. De la llana a la terra (13 d’abril, Ciutadella) : Visita a la finca de Binitord per conèixer un projecte d’economia circular que revaloritza la llana local i contribueix a la resiliència climàtica dels cultius. Inclou tast de vins de la finca.

Els barrancs, refugis de biodiversitat i llegendes (4 de maig, Ferreries) : Excursió pel barranc d'Algendar per descobrir-ne la biodiversitat i les llegendes populars.

Seguint l’empremta britànica urbana (24 de maig, Es Castell) : Ruta per la història urbanística de la localitat.

La biodiversitat davall les estrelles (7 de juny, Binimel·là) : Caminada nocturna per explorar la vida silvestre activa durant la nit i reflexionar sobre la contaminació lumínica.

El camí de l’aigua, el batec de la terra (5 d’octubre, Cala en Porter) : Ruta pels torrents de l’illa per conèixer estructures tradicionals de gestió de l’aigua.

La ciutat dels dos colors (18 d’octubre, Maó) : Navegació pel port de Maó per entendre la seva formació geològica.

El modelatge natural del litoral (9 de novembre, Sant Tomàs - Binigaus) : Passejada per la costa sud per entendre la dinàmica natural del litoral i la seva biodiversitat.

DESCÀRREGA | Programa d'activitats Viu Menorca Biosfera (PDF)

Com participar-hi?

Totes les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web www.menorcabiosfera.org . Les places són limitades i s’assignaran per ordre d’inscripció.

Amb aquesta nova edició, «Viu Menorca Biosfera» continua oferint una oportunitat única per conèixer, gaudir i protegir el patrimoni natural i cultural de l’illa. Un programa que convida a residents i visitants a ser part d’un projecte que aposta per la sostenibilitat i la preservació del medi ambient.