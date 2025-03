La increíble historia de la abuela de 'El Cromas' y su sueño frustrado por culpa de la nieve

El joven youtuber menorquín David Triay, más conocido como 'El Cromas' desveló hace un mes el sueño que querían cumplir sus abuelos antes de morir. Querían visitar el pueblo abandonado de Acrijos, en la provincia de Soria y en el que nació su abuela. Y Triay ha hecho todo lo posible para que este deseo sea una realidad, organizando un viaje con toda la familia a Soria, aunque finalmente por culpa de la nieve los abuelos no han podido llegar hasta el pueblo en ruinas.

Durante el viaje, 'El Cromas' que sí que pudo acceder al pueblo de su abuela y ha descubierto la increíble historia de la madre de su progenitora. Un pasado de supervivencia que refleja a su vez la historia de muchos pueblos abandonados, hoy en ruinas, de la España vaciada.

El Cromas ha difundido su viaje en su canal de Youtube, con un vídeo de unos 30 minutos, y que en solo 24 horas suma más de 100.000 reproducciones. La historia arranca con el primer vídeo corto que publicó el youtuber menorquín en sus redes hace un mes, en el que se revelaba el sueño que tenían sus abuelos «antes de ir al cielo».

'El Cromas' junto a su madre y sus abuelos en un pueblo de Soria.

Como un capítulo más de su serie en «España pasan cosas», 'El Cromas' se marcha con toda su familia, primos incluidos, a Soria con el objetivo de visitar el pueblo de su abuela, que abandonó en los años 50 con destino a Menorca, donde fue adoptada en los años cincuenta por una familia menorquina. «Éramos nueve hermanos y no teníamos comida y había mucha miseria», relata su abuela, por lo que fue dada en adopción a una familia menorquina que «me ayudaron», explica.

Los abuelos la última vez que estuvieron en Soria fue en 1988, hace 37 años. Y ahora han vuelto, pero el viaje a su pueblo natal no es fácil. Los abuelos tienen 80 y 88 años y llegar al pueblo que la vio nacer es complicado, ya que no hay carreteras y su movilidad es muy reducida. Sin embargo, está todo organizado y gracias a las redes y a las noticias que se han difundido en Soria tras el primer vídeo de Triay, hay esperanza, ya que un investigador de pueblos abandonados se ofrece llevarlos con su 4x4.

Se hospedaron en un hotel de la ciudad de Soria, y visitan algún pueblo de los alrededores, y cuando llega el día de ir a Acrijos empieza a nevar. «Nunca había visto nevar. Para mí también es un sueño cumplido», reconoce 'El Cromas', antes de percatarse de que esto puede ser un gran problema para su propósito, ya que sus abuelos con la que cae no se ven con coraje de subir a un pueblo que está a 1.500 metros de altura. «No todo sale como uno se espera. Me duele en el alma. Es una pena, me da mucha rabia», se lamenta.

El pueblo nevado de Acrijos, en ruinas.

Al final, 'El Cromas' decide que si sus abuelos no pueden llegar a su objetivo, él sí que lo conseguirá. En compañía de sus padres y sus primos se suben en el 4x4 del investigador hasta que llegan a un Acrijos totalmente en ruinas. El investigador les explica que se trataba de un pueblo muy humilde, que se empezó a despoblar en los años cincuenta, pero sobre todo en los 60 y 70 cuando se expropiaron los montes para repoblarlos de pinos. El pueblo, sin agua corriente ni electricidad, aguantó hasta 1974 cuando los últimos habitantes abandonaron el pueblo.

El youtuber menorquín recorre el pueblo, entra en las antiguas casas e incluso se adentra en la que cree que fue la vivienda de su abuela. Allí se cuestiona cómo fue a parar su abuela a Menorca, mientras que sus ocho hermanos quedaron aquí. El investigador le da un poco de luz a toda la historia. Explica que un escritor de Acrijos relató en su día que en los años cincuenta una niña del pueblo fue dada en adopción. Se comenta que la intercambiaron por un burro, pero sobre todo lo hicieron por «el bien de la niña», ya que en estas tierras abundaba la miseria.

'El Cromas' y el investigador en Acrijos.

Ya de regreso a Soria capital, el investigador se interesa por conocer y entrevistar a la abuela de 'El Cromas'. La mujer explica un poco lo que sabe. Que llegó a Menorca de pequeña, aunque siempre fue consciente de que era adoptada. A los 18 años «mi padre de Menorca me dijo ‘¿sabes una cosa?’… y le contesté ‘sí, ya lo sé», y allí quedó. Entiende el papel de su familia de no hablar mucho de esta cuestión. «Les daba miedo de que si yo me enteraba me fuera», a lo que el youtuber le interrumpe: ¿Y te fuiste?», a lo que le responde en menorquín: «I on tenia que anar jo».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @elcromas_

'El Cromas' para acabar el vídeo lanza la moraleja que ha aprendido con todo este viaje: «No salió cómo esperábamos, pero me he dado cuenta de la situación en la que se encuentran mis abuelos. Y cuando hablo de mis abuelos, hablo de cualquier persona mayor. Por eso si eres joven y tienes un objetivo que quieres cumplir, hazlo ahora, porque nunca se sabe en qué situación te encontrarás el día de mañana», concluye el joven menorquín de 16 años.