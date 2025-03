Primera actuació de Fraggles fora de Menorca

El grup Fraggles va actuar el passat dissabte per primera vegada fora de l’Illa, concretament a Mallorca, amb la particularitat també que entre el públic mallorquí hi havia un bon nombre de seguidors menorquins que van voler gaudir del moment històric per al grup menorquí.

L’actuació de Fraggles va tenir lloc al bar Pasa Nivell, d’Artà, en què el grup menorquí va oferir un repertori de cançons de diferents estils, com la música disco, pop, rock i heavy, amb el seu toc particular. Es tracta de la primera sortida de Fraggles en 19 anys de trajectòria musical, que es condensa en nombroses revetlles de les festes patronals, a més de festes privades i en bars.