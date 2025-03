Una fira per gaudir de l’ovella menorquina

Aquest dissabte es va celebrar a la porxada dels quarters des Mercadal la primera jornada de la Fira de l’Ovella Autòctona de Menorca, amb les primeres proves del Concurs Morfològic de l’ovella de raça menorquina i del IV Concurs de Pastoreig Open Menorca, a més del taller d’elaboració amb llana i sabons, entre altres, a càrrec d’Enara Ardanaz.

El concurs morfològic organitzat per l’Associació de l’Ovella Autòctona de Menorca compta enguany amb la participació de més de 70 animals procedents de 13 explotacions que es dediquen a la cria de l’ovella de raça menorquina, dels que avui es coneixeran els tres millors animals de cada categoria.A més, també es coneixeran els resultats finals del IV Concurs de Pastoreig Open Menorca.

Formatjades

Per altra banda, la Fira de l’Ovella Autòctona de Menorca acull aquest diumenge la celebració del IV Concurs de Formatjades de Carn de Be 100% Menorca, amb la presentació de les formatjades, el tast per part del jurat i el lliurament de trofeus.

La Fira compta amb el suport de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural del Govern, el departament d’Economia i Serveis Generals del Consell insular i l’Ajuntament des Mercadal.