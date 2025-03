Aquests són el millor mardà i bena de Menorca

Els llocs de Torralba Vell i de Son Jover van guanyar en la categoria de mardà adult i bena adulta, respectivament, en el Concurs Morfològic de l’Ovella Autòctona de Menorca que s’ha celebrat aquest passat cap de setmana en els Quarters des Mercadal.

El concurs morfològic organitzat per l’Associació de l’Ovella Autòctona de Menorca, que presideix Benita Pons, també ha valorat els mardans de Sant Tomàs i de Tanques Llufriu, que han quedat classificats en segon i tercer lloc, respectivament. Per la seva part, Alputzer Nou i Torre del Ram han aconseguit el segon i tercer premi en la categoria de bena adulta, respectivament.

Quant a la categoria de mardà jove, el guanyador ha estat Son Orfila, seguit de Torralba Vell i Son Morellet, mentre que els tres premis de la categoria de benes lactació han estat per Son Àngel.

Finalment, Alputzer Vell s’ha classificat en primer lloc en la categoria d’anyelles menors de 9 mesos, seguit de Son Orfila i Son Jover. I en anyelles entre 9 mesos, el guanyador ha estat Torre del Ram, seguit de Son Àngel i Alputzer Nou.

Aquesta edició del concurs morfològic de l’ovella menorquina ha comptat amb la participació de 13 explotacions que han aportat més de 70 exemplars de la raça autòctona.

Per altra banda, la Fira de l’Ovella Autòctona de Menorca ha comptat amb la celebració del IV Concurs de Formatjades de Carn de Be 100% Menorca, en el qual la formatjada guanyadora ha estat elaborada per na Marga d’Algendar, mentre que la formatjada classificada en segon lloc ha estat la presentada per Son Àngel.

La presidenta de l’Associació de l’Ovella Autòctona de Menorca, Benita Pons, es va mostrar ahir satisfeta del desenvolupament dels diferents concursos i la resta d’activitats celebrades durant la fira, amb una major assistència de públic respecte l’any passat, en benefici de la promoció de la carn de be de raça autòctona.