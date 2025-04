Cala Blanca, en el punt de mira europeu per restaurar la seva praderia de posidònia

El darrer mig segle, l’extensió de praderies marines s’ha reduït de forma important, fins a un 34 per cent. D’aquesta manera, actualment cobreixen al voltant d’un 25 per cent del fons marí de la Mediterrània, entre els 0 i els 40 metres de profunditat.

Les praderies de posidònia són un dels embornals de carboni més eficaços, ja que absorbeixen el 50 per cent del carboni enterrat als sediments marins.

A més, esdevenen zones clau per a la fauna marina, ja que acullen el 25 per cent de les espècies mediterrànies, a les quals serveixen d’espai per a la reproducció, com a viver o com a hàbitat permanent.