El manga en català torna a Ciutadella

Ciutadella va acollir ahir la tercera edició del Festival de Manga i Anime en Català, una iniciativa de l’Institut d’Estudis Baleàrics que va començar a Menorca i que ja té presència a totes les Illes.

La jornada va començar a les 10 del matí, a la plaça de la Sala Multifuncional del Canal Salat i va incloure una fira de còmics manga en català, camisetes, figures i altres productes, a més d’una zona d’exposició, on joves artistes van mostrar les seves il·lustracions. També hi havia un espai pensat perquè el visitant pogués deixar constància de les seves aptituds com a dibuixant.

Les activitats es van fer durant tot el dia a la plaça de la Sala Multifuncional. | Katerina Pu

Tai Sato va oferir un taller de cal·ligrafia japonesa i estava previst que el traductor i expert en cultura japonesa, Marc Bernabé, i la traductora i correctora Gabriela Miciulevicius, participessin en en un col·loqui sobre els reptes de la traducció de manga.

Un concert de la cantant Nia Catano, un taller d’il·lustració i un concurs de cosplay van completar el programa, juntament amb la projecció de la pel·lícula «Anzu, gat fantasma», que es va fer el capvespre als Cinemes Moix Negre, i que acabà amb un col·loqui amb l’actriu de doblatge del mateix film, Àngels Ribalta.