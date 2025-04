Es Castell estrena nou caixer batle de les festes de Sant Jaume

Mariano Escanero Victory ha estat designat com a caixer batle de les festes de Sant Jaume des Castell d’aquest proper juliol, una responsabilitat que ha acceptat amb orgull i emoció de mans del batle Lluís Camps. La seva elecció es va comunicar oficialment durant la darrera junta de caixers, celebrada el 9 d’abril, on també es va confirmar el nomenament de Miquel Orfila com a caixer pagès.

Nascut el 9 de juny de 1959 al mateix municipi des Castell, Escanero està profundament vinculat a la tradició eqüestre i a les festes locals des de la infància. Aquesta passió, segons explica ell mateix, li ve d’herència: «A ells dec la passió pels cavalls i per la nostra estimada festa», comenta, referint-se als seus avis i especialment al seu pare, Narciso Escanero, qui va representar el batle Miquel Llompart Sastre. La seva implicació amb la qualcada ve de lluny i forma part d’una tradició familiar de quatre generacions. El seu avi Mariano ja va exercir el rol de representant del batle, segons es conserva en la memòria oral familiar, i la seva filla Ángela també ha participat a les festes. Escanero ha format part activa de Sant Jaume, destacant la seva participació com a caixer casat durant el curs 2003/2004, sota la batlia d’Irene Coll Florit. Avui, amb el nomenament com a caixer batle, Mariano Escanero culmina un llarg recorregut dedicat a la festa i a la tradició.