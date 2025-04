Maó recibe la magia del Circo de Francia

La magia que crean las actuaciones del Circo de Francia ha vuelto a Maó, a la zona del Estadi Maonès. Ayer se estrenó el espectáculo, que podrá disfrutarse hasta el próximo domingo, todos los días a las 19 horas, excepto los domingos en que la carpa del circo se abre por las mañanas, a partir de las 12 horas.

Este circo se ha hecho popular porque desde 2018 recorre las poblaciones de las Islas, donde levanta la carpa circense para crear ilusión especialmente entre los niños pero también entre los adultos.

Los payasos, Mickey Mouse y King Kong, estrellas del circo. | Gemma Andreu

Un variado espectáculo

El circo, cuyo origen está en la ciudad francesa de Burdeos, con una historia que se ha escrito durante siete generaciones, monta un espectáculo que siempre incorpora novedades, pensando en todo tipo de público.

Los más pequeños descubren a personajes míticos para alimentar su fantasía, como son el gorila King Kong, la patrulla canina o el veterano Mickey Mouse. También los niños y niñas y sus padres se quedan con la boca abierta con las actuaciones de los acróbatas o las de humor y magia. No hay espectáculo de circo que no tenga a sus payasos entre las estrellas que más brillan. Durante una hora y media la pista se llena de actividades muy diversas para que el público no se pierda ni un detalle.

El circo es conocido en Menorca, donde ha actuado en varias ocasiones, aunque el espectáculo nunca es el mismo. En esta ocasión, sus actuaciones durante esta Semana Santa tendrán como único escenario la ciudad de Maó. Los organizadores agradecen especialmente la colaboración del alcalde de Maó y la ayuda de la Policía Local.

Las entradas se compran únicamente en la taquilla que se abre media hora antes del espectáculo.

El Circo de Francia y «Es Diari» colaboran con el sorteo de entradas entre los suscriptores.