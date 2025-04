125 anys de solidaritat amb la Creu Roja d’Alaior

El passat 4 d’abril de 2025 va tenir lloc la inauguració de l’exposició que celebra els 125 anys de la Creu Roja d’Alaior. La mostra commemora l’activitat social i humanitària d’aquesta entitat. Recull la seva història i els moments més significatius, plens de solidaritat i compromís amb el benestar de les persones.

La Creu Roja és una organització humanitària que, com indica Rosa Lluch, presidenta des de 2023, té l’objectiu principal «d’estar devora, en tot moment, d’aquells alaiorencs i alaiorenques en situació de vulnerabilitat per oferir-los les millors i més ràpides respostes a les seves necessitats». Es tracta del moviment humanitari de persones voluntàries més gran del món, amb presència a 192 països. És per això que Lluch assumeix el compromís de «donar respostes útils i ràpides a la societat amb discreció, modèstia, eficàcia, sentit humanitari, esperit solidari i de manera voluntària».

La presidenta Rosa Lluch i membres de la Creu Roja d’Alaior, a la inauguració de la mostra.

L’exposició, titulada «Creu Roja Alaior, 125 anys d’acció humanitària», fruit d’una extensa recollida d’informació i documentació, ret homenatge a la història d’aquesta entitat centenària. La mostra ha estat preparada per Kike Perea, voluntari i responsable de transport, mentre que els voluntaris i voluntàries han ajudat en la recopilació i selecció de fotografies i material expositiu.

Com explica Kike Perea, l’exposició està formada per dues sales principals, on s’hi presenta la seva història al detall, acompanyada d’objectes diversos com uniformes, documents històrics o maletins de feina, fotografies i plafons amb textos explicatius que deixen constància de la seva gran tasca humanitària.

Per una banda, la primera sala ofereix un recorregut històric des que Henry Dunant va fundar la Creu Roja a Suïssa l’any 1863, fins que arribà al poble d’Alaior. Aquí, la mostra també il·lustra dues etapes viscudes per l’entitat: una primera (1899-1974), dedicada a la recaptació de diners «per a ajudar a les catàstrofes naturals i/o conflictes bèl·lics de l’època, així com a la beneficència sanitària», com destaca Kike, i una segona (1975-2025), centrada en l’atenció sanitària cap a la població, que sorgeix, entre altres coses, «de la necessitat de donar suport social a la societat», afegeix.

Per altra banda, l’altra sala està dedicada a explicar al públic algunes de les tasques més rellevants que duu a terme la Creu Roja i la importància de cadascuna d’elles. Es tracta d’un resum, com assenyala l’encarregat, de les activitats principals que s’han desenvolupat, històricament, a Alaior: àrea de Socors i Emergències, àrea d’intervenció socials i la Creu Roja Joventut (secció juvenil de la Creu Roja).

A més, cal destacar que l’exposició compta amb un valuós recurs audiovisual: la projecció de més de mil fotografies que repassen tota la història de la Creu Roja d’Alaior. «Aquest recull demostra que els voluntaris i voluntàries, com no podia ser d’una altra manera, són els protagonistes», expressa orgullós l’encarregat de l’exhibició.

L’exposició es pot visitar a la Sala Polivalent del Centre Cultural Convent de Sant Diego d’Alaior, de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 i estarà disponible fins al 20 d’aquest mes. És una oportunitat única per conèixer la història de la institució humanitària i celebrar aquest esperat 125è aniversari d’una entitat tan mítica com necessària.