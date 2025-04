De la crisi de l’habitatge als «capricis» de Trump: Ciutadella s'encén amb la crítica dels bujots

Els vesins de Ciutadella ajusten comptes, cada Diumenge de Pasqua, amb els protagonistes de l’actualitat política i social. La tradició de ‘matar es bujot’ es manté viva, tot i els altibaixos, a la ciutat de Ponent. Enguany se n’han cremat sis, un més que el 2024, amb un protagonisme destacat per a la crisi de l’habitatge que expulsa els residents de l’Illa o les ocurrències del nou president dels Estats Units, que té a tot el món amb l’ai al cor.

Des que fa quatre anys es va prohibir l’ús d’escopetes per encendre els bujots que es planten al bell mig del carrer, la participació en aquesta celebració ha minvat. Els cartutxos de pólvora sense perdigons han donat pas a les traques i bengales perquè el ninot amb les seves reivindicacions, a les dotze del migdia, cali foc.

Restes del bujot que s'ha cremat a la Plaça des Born de Ciutadella. | Katerina Pu

A la Plaça des Born, el bujot del Cercle Artístic ha recreat la figura de Donald Trump amb aquest missatge: «Què trobau ser governats a caprici d’un bujot que ens vols fer anar cap cot? Volem seny i dignitat! Com a suprema autoritat, venjatiu com un dimoni, vol controlar territori, comerç i universitat. Els doblers són l’únic codi que l’empenyen a actuar i promet de fer callar a tothom que l’incomodi».

El bujot del Cercle Artístic de Ciutadella. | Foto: K.P.

El president dels Estats Units també ha estat el protagonista que ha triat el Club Nàutic Ciutadella. Amb els seus característics cabells de color taronja i la gorra made in china del seu cèlebre eslògan electoral: «Make America Great Again». El missatge del bujot, en aquest cas, ha estat més concís: «Som el rei del mambo, aranzels a tutiplén».

El bujot del Club Nàutic Ciutadella. | Foto: K.P.

La crisi de l’habitatge i com afecta als residents de l'Illa ha estat l’altra denúncia més repetida. El bujot del Bar Calós, coronat amb un casc d’obra, deia així: «El preu de la construcció puja sense compassió, comprar aquí serà pels rics, on viuran els nostres fills?».

El bujot del Bar Calós. | Foto: K.P.

El mateix to crític ha inspirat al Bar s’Oficina, que enguany ha decidit tornar a sumar-se a la tradició. «Des de quan un dret s'ha convertit en un luxe?», es preguntava el seu bujot. La figura s’havia adornat amb imatges d’anuncis reals que es poden trobar als portals immobiliaris. Com un pis de tres habitacions que es lloga, només a l’hivern, per 1.400 euros al mes, o un apartament de 40 metres pel qual en demanen 800.

El bujot del Bar s'Oficina. | Foto: K.P.

Crítiques a la gestió municipal

El Casino 17 de Gener ha optat per un missatge en clau local. El seu bujot, vestit amb la medalla que reben els regidors municipals en la sessió d’investidura, protestava per les decisions polítiques que han deixat la rifa de Sant Antoni sense porc, la festa de ‘matar es bujot’ sense escopetes i la prohibició de sortir menors de 14 anys a la qualcada de Sant Joan. «I l’Ajuntament tan tranquil», rematava el cartell, «que allò que importa i el que val és Es Born peatonal».

El bujot del Casino 17 de Gener. | Foto: K.P.

El sisè dels bujots que ha cremat aquest migdia a Ciutadella ha estat el del Bar Bananas, un dels locals que es manté fidel a la tradició del Diumenge de Pasqua. El missatge també anava dirigit en part a la corporació municipal, en aquest cas per la gestió de la mobilitat urbana: «Un any més, Ciutadella sense aparcaments, i els joves no poden ser independents».