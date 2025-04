El Diumenge de Pasqua vibra a les poblacions de Menorca amb el ‘Deixem lo dol’

Els grups de Deixem lo dol des Castell, Sant Lluís, Es Mercadal i Sant Climent, dirigits per Mercè González, Marina Viedma, Nico Espinosa i Mari Quintana, respectivament, van interpretar ahir el tradicional càntic per «donar les pasqües a Maria», acompanyat per un repertori de diferents cançons populars.

En el cas de Sant Lluís, la novetat ha estat l'estrena d'una versió del «Deixem lo dol» que ha compost la seva directora, la professora de música mallorquina Marina Viedma. A més, el pròxim diumenge dia 27, el Grup Deixem lo dol de Sant Lluís interpretarà el programa musical a l'església de Sant Gaietà, a Llucmaçanes.