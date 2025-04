Els primers polls arriben al Centre de Recuperació de Menorca

El GOB Menorca adverteix que, coincidint amb la vinguda de la primavera, època de cria de moltes espècies, han arribat al Centre de Recuperació de Fauna Silvestre els primers pollastres de la temporada. Per això, l’entitat naturista llança una sèrie de suggeriments de com obrar en cas que algun ciutadà trobi algun pollet a terra o a llocs no habituals.

En primer lloc, cal observar el pollet des d’una distància prudencial –de vegades els seus pares no són lluny-. Si el pollet jeu a terra, el que és un risc, és perquè haurà caigut del niu. Una opció és buscar el niu i reubicar-lo amb cura. Si l’animalet està ferit, feble o delicat, es poden enviar fotos, vídeos i dades del mateix via whatsapp al Centre de Recuperació (619834597). Si el pollet és a terra però té plomes i camina, segurament està aprenent a volar; en aquest cas, millor no intervenir o, de fer-ho, mantenir-lo en un lloc tranquil i a una temperatura adequada.