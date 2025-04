Un programa para educar a los jóvenes del consumo excesivo de videojuegos

«Juga menys, viu més». Ese es el título del programa que desde el pasado mes de marzo se viene desarrollando en Sant Lluís a través del servicio educativo y de ocio Molí de Baix. Una iniciativa con la que se busca sensibilizar y educar a los jóvenes, pero también a familias y profesionales, sobre los riesgos asociados al uso excesivo de los videojuegos, así como las consecuencias emocionales y físicas que pueden acarrear.

Con ese objetivo se ha puesto en marcha diferentes actividades, entre las que destacan algunas tan originales como «Reflexions a través del riure», un montaje de teatro clown a cargo de Félix Gómez, al frente de la compañía Theatre for life, y la psicóloga y coach familiar Camila Puerta. El primero se encarga de salir a escena para contar una historia, la segunda de dar herramientas para afrontar ese peligro que acecha en las pantallas.

El especialista en teatro pedagógico Félix Gómez, responsable del proyecto artístico y educativo Theatre for Life. | Gemma Andreu

Gómez, tirando de su ingenio, se mete en la piel de un adolescente encerrado en una habitación para mostrar cómo se relaciona con los videojuegos. Con el paso de los minutos, el público puede ir descubriendo de qué manera esa actividad va afectando a su vida diaria, «como por ejemplo las cosas que está dejando de hacer», explica el clown, «y cómo ese encierro le afecta a nivel emocional».

El artista, especializado en teatro pedagógico, defiende que el arte dramático puede ser una muy buena herramienta para lanzar mensajes positivos. Relata que ha hecho teatro desde siempre, cuando era adolescente en el Orfeó Maonès, después en el instituto y ahora como profesión. «Creo que es una muy buena manera de conectar con el presente», argumenta en relación al uso que está dando a su creación para «Juga menys, viu més», un trabajo que allana el camino didáctico ya que «nos permite entrar en la dinámica del juego, de la risa».

Una vía que abre una ventana al mundo real como alternativa al virtual, un viaje en el que también se cuenta con la compañía de Puerta para reforzar los objetivos del programa, que pasan por mejorar la consciencia sobre los riesgos emocionales y físicos de los videojuegos, promover cambios en los hábitos, establecer límites saludables y fomentar la responsabilidad digital, entre otros.

Puerta considera que hay que tener dos cuestiones muy en cuenta. La primera es que lo que toca a la relación con los videojuegos y pantallas «un cerebro en desarrollo no se puede gestionar solo, necesita ayuda». Explica que la corteza prefrontal es una parte del cerebro que se encarga de funciones como la planificación, la toma de decisiones y el control de impulsos «y es una de las últimas partes en madurar, ya que su desarrollo continúa hasta los 25 o 30 años».

El segundo punto clave, según la experta, es que no se puede caer en el error de acabar por normalizar actitudes que no son saludables. «Cuando las cosas se vuelven normales por el efecto repetición, porque todo el mundo lo hace, acaban por parecer que no son tan terribles», y eso es a su juicio algo es que hay que evitar. Principalmente, porque el abuso de esos medios proporcionan lo que se conoce como «gratificación instantánea» y ello fomenta la adición. «Resulta placentero, pero es muy superficial», destaca, a la vez que alerta de que el abuso de los videojuegos puede desembocar en daños de varios tipo: «social, físico, mental y emocional».

Para acabar, Puerta recuerda que no hay una manera saludable de jugar muchas horas: «Necesitamos primero las actividades reales, a diario; y que los videojuegos sean otra manera de divertirnos, no la única». Consejos para jugar mejor hay muchos, pero podríamos citar tres: sacar los dispositivos de los dormitorios, hacer pausas activas y realizar diariamente actividades que supongan un esfuerzo diferente, como leer, escribir, dibujar, o incluso aburrirse.