Mor als 103 anys Gustavo Bellazzini, el darrer supervivent del ‘Roma’

El darrer supervivent de l’enfonsament del cuirassat «Roma» durant la Segona Guerra Mundial, l’italià Gustavo Bellazzini, va morir el passat dijous dia 1 a l’edat de 103 anys, quasi quinze anys després d’haver visitat Menorca on el 1943 va estar hospitalitzat amb altres 247 companys a l’Illa del Rei per recuperar-se de les ferides a causa de l’impacte d’un míssil radioguiat llençat per l’aviació alemanya.

Nat el 1923 a La Spezia, Gustavo Bellazzini va ingressar a l'Armada el setembre de 1941 i el juny de l'any següent va ser el sisè mariner que va embarcar en el cuirassat «Roma» després de ser entregat a la Maria italiana. Durant els tres primers mesos els membres de la tripulació van dur a terme nombroses tasques per supervisar el correcte funcionament dels diferents equipaments i, a més, van organitzar el dia a dia a bord del vaixell de guerra, segons assegurava en una entrevista concedida a MENORCA • «Es Diari» el 4 d'octubre de 2010. Bellazzini treballava com a maquinista del «Roma» i s'encarregava del manteniment de les màquines i de la dotació de bombes. El seu horari era de les 8 del matí a les 12 del migdia, després descansava quatre hores i tornava a treballar a les 4 del capvespre fins a les 8 del vespre per descansar unes quatre hores més fins a la mitjanit. Llavors començava una nova jornada amb torns de feina successius de quatre hores de feina i quatre de descans. Quan el vaixell estava atracat, els mariners podien desembarcar des de les 4 del capvespre fins a les 10 de la nit en dies alternatius. El cuirassat «Roma» va ser enfonsat el 9 de febrer de 1943. A l'entrevista va recordar com després de rendir-se el «Roma» a la flota aliada davant les costes d'Annaba, a Algèria, el vaixell es va dirigir a la base naval de La Magdalena, a Sardenya, i ensoldemà, a les 4 del capvespre, un avió alemany Dornier 217 els va llençar dos míssils radioguiats que van impactar de ple al vaixell, provocant la mort de 1.252 homes, mentre que els 520 supervivents van ser rescatats per quatre vaixells. Bellazzini va poder sortir a la coberta, després de pujar tres plantes, i es va llençar a la mar minuts abans que el «Roma» desaparegués per l'impacte de la segona bomba. «Afortunadament, vaig sortir il·lès i només pensava amb la meva dona i la meva filla petita», va assegurar. L'octubre de 2010, Gustavo Bellazzini, quan tenia 89 anys, va viatjar fins a Menorca per visitar l'hospital de l'Illa del Rei en què el setembre de 1943 va ser traslladat amb un grup de 247 mariners supervivents del tràgic enfonsament del «Roma». La visita de Bellazzini a l'Illa del Rei la va fer acompanyat de Mario Cappa, el fundador de Menorca Amica, l'associació d'italians residents a l'Illa, juntament amb altres compatriotes. Bellazzini va visitar la sala dedicada al «Roma» i a la capella va retre un emocionat homenatge als seus companys que van perdre la vida en aquell episodi de la Segona Guerra Mundial. Després de sembrar un llorer ajudat per dos fillets, Bellazzini va assistir a un berenar organitzat pels Amics de l'Hospital de l'Illa del Rei, en què va ser obsequiat amb un quadre en el qual estava emmarcada la seva entrevista publicada a «Es Diari». El supervivent del «Roma» també va visitar la Bases Naval de Maó, on va recordar l'anècdota de 1943 sobre les queixes dels italians per la mala qualitat dels aliments, uns dels italians va entrar com a cuiner i de llavores es va poder menjar millor.