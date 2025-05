Rafel Cortés, una vida plena i polifacètica

Rafel és nascut a Ciutadella el 19 de març de 1945, fill de Pedro Cortés Benejam i Soledad Fernández Mercadal. Viu amb la seva parella Pilar Pons Mercadal i tenen dos fills, Cristina i Pedro, i tres netes, Irene, Ruth i Giovana. Va estudiar Batxiller Laboral Elemental a l’Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella. Ha estat jugador de bàsquet, i president del CB Boscos. Regidor d’Esports, delegat de l’ONCE, i president de s'Esplai club de jubilats de Ciutadella. Un aficionat i apassionat per la fotografia.

Polifacètic Rafel. Comencem per la seva trajectòria laboral, lloc o llocs de feina?

—Els primers anys de la meva vida laboral van transcórrer a diferents llocs de feina, dintre de fàbriques de calçat, bijuteria, construcció, fotografia, etc.

Jugador de bàsquet. Com a aficionat o professional?

—Vaig jugar a bàsquet, sempre com amateur, amb el CB Ciutadella: temporades 1959 a 1972 i CB Boscos: Temporada 1973 a 1986. Regidor d’Esports i Serveis Socials a l’Ajuntament de Ciutadella, durant, 4 anys, 1987 a 1991. La meva posició de joc era de pivot.

Delegat de l’ONCE. Com i quan entra dins aquesta entitat i durant quants anys?

—Des de 1959 a 1972 als indrets inicials, i a partir de 1973 fins a 2010 a l’ONCE. Delegat de l’ONCE durant 12 anys en diferents vegades a l’agència de Ciutadella, i 4 anys he estat director comarcal de Menorca.

President de l'Esplai de Ciutadella, durant quant de temps i com va viure aquell càrrec?

—He estat president de l’esmentat Esplai durant sis anys i ara col·laboro amb la nova directiva. Des de març del 2024 estic com a president de la Federació de Gent Gran de Menorca. Per tant, no m’avorreixo.

En què consisteix aquest nou càrrec i què representa per a vostè?

—Es tracta de representar la Federació a tots els actes oficials i assistir a les diferents reunions amb el Consell Insular, i ajudar amb el que bonament podem als diferents clubs de jubilats de Menorca. Sempre fent feina en equip amb els companys de junta, Pedro Morlá, Andreu Moll i Miquel Huguet, i amb tots els presidents.

Fotografia. L’ha practicada com a professional o només com a aficionat?

—Aficionat des de 1970 i com a professional 10 anys (1977 a 1987) a l’estudi fotogràfic que vaig obrir a Ciutadella i que vaig passar a la meva filla. Durant un parell d’anys vaig presidir l’Associació de Fotògrafs de Menorca.

A què dedica el temps d’ençà està jubilat?

—A llegir, cuinar, i sobretot al cant coral, estic al cor de l’Esplai, a l’estudiantina des Born i amb un grup d’amics ens reunim un parell de dies a la setmana i cantem cançons i de tant en tant actuem a l’esplai de Ciutadella. També m’ha agradat molt practicar ciclisme en pla de passeig. Sempre que puc vaig a passar unes setmanes a Londres, a on viu el meu fill amb la seva família.

Com veu el món actual?

—Complicat, però amb l’esperança que les coses es vagin arranjant poc a poc, si els que ens regeixen fan servir el seny.