Un fòrum lúdic per a la reflexió del futur turístic de Menorca

A Alaior es va clausurar la VIII Fira de Turisme, Esdeveniments i Celebracions, un esdeveniment que ha conjugat durant dos dies l’anàlisi i la reflexió sobre l’evolució i el futur del sector turístic per part d’experts, amb la presència d’expositors d’empreses i serveis, i una gran diversitat d’activitats lúdiques, culturals i d’entreteniment per a tots els públics.

Una cinquantena d’expositors han configurat la vuitena fira dedicada al turisme a Alaior.

Després del Fòrum Internacinal de Turisme de dissabte, per al debat sobre l’activitat turística, i de les activitats que es van succeir, el pavelló de l’institut Josep Miquel Guàrdia va acollir ahir la segona jornada, en la qual diverses empreses van oferir al públic demostracions sobre els seus productes i serveis: de realitat virtual i serveis audiovisuals, turisme actiu i de descoberta, cosmètica natural o vins locals.

Mig centenar d’estands

Com explicava el batle d’Alaior, José Luis Benejam, configuraven la fira «una cinquantena d’expositors on es pode trobar articles, productes i serveis que qualsevol pugui necessitar per a esdeveniments o celebracions». Una fira que definia com a «divertida» i que es va complementar amb espectacles diversos. Tot, per intentar assolir un dels reptes pendents de la cita, d’incrementar l’assistència de públic.

El programa d’activitats ha inclòs diverses actuacions musicals.

De fet, l’esdeveniment es va tancar amb l’actuació musical del grup Fraggles al pati del centre educatiu, on just abans s’hi havia celebrat un espectacle eqüestre per part del centre hípic alaiorenc de Cuadras Can Siquiat, lligant la tradició i l’afició pel món dels cavalls amb l’atractiu turístic que representa.

També a l’exterior del pavelló s’havia representat l’espectacle familiar «Once upon a time», amb personatges i músiques de pel·lícules de Disney, com ara «El rei lleó» o «La bella i la bèstia».

Cuadras Can Siquiat va protagonitzar un espectale eqüestre.

Per altra banda, el cuiner Diego Merino, del restaurant Miramar, va oferir un showcooking, demostració que s’afegia a altres com les que, el dia abans, havia protagonitzat Cocina de Colores.

Benejam va posar l’accent en les aportacions fetes pels ponents en el fòrum sobre turisme, tant en clau local, a través de l’empresari i president de l’Associació Hotelera de Menorca, Sebastià Triay, o de Sara Olives, de l’empresa Mabrian. El punt de vista del president de l’Asociación de Líneas Aéreas i CEO d’Easyjet, Javie Gándara, sobre la connectivitat de Menorca «a l’estiu, però també a l’hivern, és necessària per tenir la sensació d’estar ben connectats». Igualment, valorà les aportacions del professor de la UIB, Juan Franch.