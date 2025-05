El invasor que llegó a Menorca desde el Atlántico: «Es muy agresivo, mata todo lo que puede»

Recuerdan desde la conselleria de Medi Natural que la pesca recreativa del cangrejo azul, una especie con buena fama dentro de la gastronomía, no está permitida, pero sí la profesional. Sin embargo, en Menorca este último sector no ha demostrado un gran interés. Recuerda al respecto el director del Parc Natural de s’Albufera des Grau, David Martínez, que en colaboración con el Consell se delimitaron en ese espacio dos zonas para el marisqueo, «pero no se ha llegado a pescar en ellas». Triay y Blanco tiene constancia de que existe «furtivismo» y apuntan que uno de los objetivos que pretenden con su estudio es averiguar las consecuencias de la pesca en la población: «Podría tener un efecto rebote y ser contraproducente. Pescar en según qué condiciones podría agravar el problema», alerta.