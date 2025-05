La veu de Hayley Reardon, al The Yoga Gallery Fest del Llatzeret

Els pròxims dies 5, 6 i 7 de juny es celebrarà la quarta edició de The Yoga Gallery Fest Menorca, un esdeveniment que combina la música, l’art contemporani i el ioga a les instal·lacions del Llatzeret al port de Maó.

La proposta musical d’enguany ve encapçalada per la cantant nord-americana Hayley Reardon, que actuarà el 7 de juny a les 18 hores a l’illa del Llatzeret. El dia 6 també hi actuaran el menorquí Aikau i la portuguesa Isa Enes amb la seva proposta de música electrònica. La proposta d’art contemporani ve de la mà de la Laetitia Rouget i la Colombine Jubert, que sota el nom de Pangea, presenten una proposta de 10 estandards tribals esgrafiats amb colors molt vius i vinculats a missatges espirituals íntimament vinculats als fonaments de The Yoga Gallery.

L’exposició d’aquestes 10 banderes es realitzarà a través d’una instal·lació de l’escenògrafa Maria Monseny. Per altra banda, la proposta de ioga compta amb figures com Vikram Singh (Rishikesh, India), la directora de Jivamukti Yoga Madrid, Rebeca Recatero, els professors Alex Perez (França) i Carlos Hurtado (Cuba) i una habitual del festival com és na Rochelle Mello (Brasil).

Més yoguis

Una vegada més The Yoga Gallery promou el programa «Adopta un Yogi». En aquesta edició les llars menorquines que han obert les portes a acollir yogis d’arreu superen les 50. Tot un èxit que afavoreix la immersió cultural i descobrir l’Illa des d’una perspectiva local.

Tyg off

A banda del programa dels dies 5, 6 i 7 de juny, el festival comença escalfant motors els dies previs amb activitats obertes i gratuïtes a Ciutadella, Es Migjorn Gran, Alaior, Sant Lluís i Maó.

Aquestes activitats tindran lloc els dies 2, 3 i 4 de juny i seran classes liderades per professorat de ioga locals. Tota la informació es trobarà al canal d’Instagram @theyoga.gallery.