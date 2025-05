Una fira per apropar el cavall de Menorca als joves: 500 escolars assisteixen a la seva inauguració

El Recinte Firal des Mercadal acollirà a partir d'aquest dijous i fins aquest diumenge la XXVII Fira i XXXIV Concurs Morfològic de Cavalls de Pura Raça Menorquina, un esdeveniment que en les proves de morfologia i de funcionalitat comptarà amb la participació de 119 exemplars i, per altra banda, estrena una jornada didàctica adreçada als més joves perquè coneguin i estimin el món del cavall autòcton.

L’esdeveniment eqüestre organitzat per l’associació presidida per Tolo Mercadal ha programat per a divendres, amb la col·laboració del Consell insular, la Primera Jornada del Cavall de Raça Menorquina, «Patrimoni viu per a les escoles», destinada per l’alumnat de 5è i 6è de Primària. En aquest sentit, el president del Consell insular, Adolfo Vilafranca, va assegurar aquest dijous que la jornada didàctica «es fa per apropar els estudiants a la riquesa del món eqüestre i la seva importància en la història i cultura de l’Illa. L’alumnat tindrà l’oportunitat de conèixer de primera mà les disciplines eqüestres, interactuar amb professionals del sector i reflexionar sobre la importància de preservar la raça i el llegat cultural. La jornada combinarà demostracions, visites a les instal·lacions i activitats interactives per fomentar el respecte cap als animals i la cultura tan menorquina».

Miquel Company, Tolo Mercadal, Adolfo Vilafranca, Maria Antònia Taltavull i Joan Palliser, aquest dimecres durant la presentació de l’esdeveniment eqüestre | Katerina Pu

Per la seva part, el president de l’Associació de Criadors i Propietaris de Cavalls de Raça Menorquina, Tolo Mercadal, va anunciar l’assistència d’uns 500 escolars en la jornada inaugural d’una fira que també pretén apropar el món del cavall a les famílies amb l’organització d’un ampli ventall de propostes. «Pretenem que les famílies i la gent que no estan directament vinculades al món del cavall també tenguin l’oportunitat de poder venir i compartir amb noltros. Hi ha moltes activitats complementàries i lúdiques, trenta-cinc estands comercials, tot per posar en valor els professionals que estan al voltant del cavall i, el més important, que els fillets coneguin realment que el cavall menorquí és un tresor que tenim, és un petit miracle de la naturalesa que l’hem de conservar i que l’educació ajudarà que el futur estigui garantit», va assegurar Mercadal.

Símbol

Vilafranca va subratllar la importància de celebrar una fira i un concurs morfològic consolidats, que ha rebut una subvenció de 30.000 euros de la Conselleria d’Economia, amb el protagonisme d’exemplars d’una raça que està en perill d’extinció, segons el Catàleg Oficial de Races de Ramat d’Espanya. «El cavall és un dels símbols de Menorca, és cultura i tradició i des del Consell donam tot el suport la Fira, que a més de ser un certamen de gran nivell competitiu és una plataforma per la defensa i promoció d’aquesta raça lligada va la història i la cultura de l’Illa. La col·laboració econòmica cerca potenciar el sector equí menorquí i contribuir al desenvolupament d’un subsector agrícola de l’Illa amb una identitat pròpia i distintiva», va apuntar.

El batle des Mercadal, Joan Palliser, va destacar el constant suport de l’Ajuntament a la fira, associada des del seu inici a la població, amb un conveni de col·laboració signat l’any passat, a més d’haver habilitat aparcaments per poder acollir les persones que sobretot el dissabte capvespre assisteixen a la fira per gaudir de l’espectacle eqüestre.