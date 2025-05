Més de 40 estands de producte local en el retorn de la Fira de Sant Isidre de Ferreries

La segona edició de la Fira de Sant Isidre de Ferreries, que se celebrarà del dijous 15 al diumenge 18 de maig, reforça enguany la seva oferta per fer-la més atractiva. El mercat comptarà amb més de 40 estands, on els visitants podran comprovar la riquesa dels productes del camp de Menorca, així com el treball dels artesans de l'illa.

L’Ajuntament de Ferreries descriu la trobada com una gran oportunitat per «disfrutar d'una gran varietat de producte local i de quilòmetre zero». Entre les novetats destaca l'ampliació de l'exposició de bestiar autòcton, amb una major diversitat d'espècies ramaderes. A més, s'han organitzat activitats complementàries per a totes les edats. Així, els assistents podran participar en jocs rurals en família, aprendre en tallers relacionats amb el camp i el producte local, assistir a ‘showcookings’ amb productes de temporada, demostrar les pròpies habilitats en un concurs de rebosteria i ambientar-se amb vermuts musicals i les ballades folklòriques. Per als més petits s’instal·laran castells inflables a la plaça Espanya i es podran divertir amb les activitats organitzades per la Cooperativa del Camp de Menorca. «Volem que la Fira de Sant Isidre sigui un punt de trobada per a tots els menorquins i visitants, un espai on es valori el nostre producte local, la nostra cultura i les nostres tradicions, tot i que enguany no comptem amb la desfilada tradicional, estam convençuts que el programa preparat farà gaudir a tothom», ha assegurat el regidor de Promoció Econòmica Ramon Sintes.