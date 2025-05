Maó, Alaior, es Castell... la primavera esclata fort per vestir els pobles

Des de l’Ajuntament de Maó expliquen que, com a novetat, enguany s’encendran espais interiors i carrers –Teatre Principal de Maó, Can Victori, Centre d’Art Ca n’Oliver, Jardí de ses Bruixes, Guest Houses Cristine Bedfor, Rectoria de Santa Maria, Pont de Sant Roc, Carrer Nou, plaça del Carme, Claustre del Carme i Costa de sa Plaça– amb una il·luminació especial per tal de fer atractives les visites nocturnes. D’aquesta manera, a partir de divendres 16 a les 17 hores s’obriran aquestes localitzacions, que romandran obertes tot el cap de setmana en horari de matí i tarda.