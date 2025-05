S'Homo des Be ja assaja al lloc de Torralbet

Enguany les escoles no pujaran fins al lloc del caixer pagès per veure es be. A iniciativa de la pròpia família de Torralbet, els 230 alumnes de cinquè de Primària de les nou escoles de Ciutadella podran tocar la preuada llana de l’anyell entre dilluns i dimecres de la setmana que ve a l’ermita de Sant Joan de Missa. El nou format pedagògic d’aquestes ja tradicionals visites escolars comptarà amb la participació del caixer pagès, s’Homo des Be i el seu ajudant, dos o tres anyells amb els quals podran interactuar, altres membres de la Junta de Caixers i un grup de voluntaris. Igualment, a petició de Càritas, es farà una sessió divulgativa a posta per a un col·lectiu d’immigrants. Joan Pons destaca que així es podran dur a terme les visites «d’una forma més completa i ordenada».