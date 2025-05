La hija de Belén Rueda inaugura el calendario de bodas de famosos en Menorca

Belén Écija, hija de la reconocida actriz Belén Rueda y el productor Daniel Écija, contraerá el 14 de junio matrimonio con su pareja, Jaime Sánchez, en Menorca. La elección de la Isla no ha sido casual: la familia ha disfrutado aquí de vacaciones de verano y momentos únicos durante años.

Aunque Belén Écija, que se dedica también a la actuación, ha mantenido su vida personal alejada del foco mediático, han trascendido algunos detalles sobre la celebración de su boda con Jaime Sánchez en la Isla de la que guarda recuerdos entrañables desde la infancia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por B e l é n É c i j a 𖠊 (@belenecijar)

La joven actriz de 31 años ha confesado que la ceremonia no será tradicional y, aunque es probable que su padre la acompañe hasta el altar, no habrá padrinos. No se conoce la localización exacta en la que se celebrará el enlace, pero sí que asistirán entre 100 y 400 invitados.

Todos están convocados para el gran día, aunque la celebración arrancará con una fiesta preboda el viernes 13 de junio en un chiringuito de la Isla enclavado en una cala. Una preboda a pie de playa que comenzará al atardecer y que se alargará hasta la madrugada.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por B e l é n É c i j a 𖠊 (@belenecijar)

Al día siguiente, el sábado 14 de junio, Belén y Jaime contraerán matrimonio en una ceremonia religiosa fijada para las 17 horas. La novia irá enfundada en un vestido de Cristina Valenzuela, la diseñadora preferida de su madre. Tras el 'sí, quiero', todos se desplazarán a una finca cercana con vistas al mar.