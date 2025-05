La Menorca Talaiòtica, a una mostra de la Unesco a Venècia

La Menorca Talaiòtica i el seu projecte del futur centre d’interpretació de Ciutadella està present en l’exposició «Deep Surfaces. Arquitectura per millorar l’experiència del visitant als llocs Unesco», organitzada per aquesta entitat en col·laboració amb la Royal Commission for AlUla. La mostra té lloc al Palazzo Zorzi de Venècia, seu de l’Oficina Regional de Ciencia y Cultura de la Unesco a Europa, fins el 23 de novembre de 2025, amb entrada lliure per al públic.

L’exposició posa en valor experiències i bones pràctiques de centres de visitants en espais designats per la Unesco arreu del món, incloent-hi Patrimonis Mundials, Reserves de la Biosfera i Geoparcs Globals. Entre les més de 50 instal·lacions seleccionades, el projecte del centre de Menorca Talaiòtica es destaca com un exemple innovador de gestió sostenible i interpretació del patrimoni talaiòtic, contribuint a la conservació, la sensibilització i el desenvolupament local. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, assenyala que «la participació de Menorca Talaiòtica en aquesta exposició suposa un reconeixement internacional a la feina feta per institucions, entitats i la societat menorquina».