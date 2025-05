Un menú del Museu, a gust de Rossini

El Museu de Menorca sempre ofereix propostes originals. Ho és l’exposició «Així sona Menorca», que es va obrir el març passat i que es pot visitar fins al febrer de l’any que ve. La mostra no es limita a fer un recorregut pels darrers 400 anys d’història musical de l’Illa, sinó que està plena de curiositats sorprenents, que atrauen al Museu a un públic ampli. Les dues pintures procedents de París que mostren el desaparegut Teatre de la Comèdia de Maó, on s’estrenaven obres durant la dominació francesa, o la pintura de Pasqual Calbó que presenta a Àngela Poly amb el curiós instrument d’un salteri, avui gairebé desaparegut.

Per promocionar aquesta exposició, el Museu va convidar aquest dimecres a dinar representants dels mitjans de comunicació de l’Illa, amb un menú que haguera despertat el plaer gastronòmic del compositor Gioachino Rossini, autor de més de trenta òperes, com «El barber de Sevilla», algunes de les quals han estat representades al Teatre Principal de Maó. Era amant dels plats delicats, amb tòfona o foie, i aquesta passió se li ha reconegut posant el seu nom a plats com els canelons, la pasta o el filet turnedó Rossini.

El menú que aquest dimecres va preparar la xef Bàrbara Lluch s’oferirà el mes d’octubre en una activitat amb vermut al Museu. També hi ha previst un maridatge entre cerveses ancestrals del nord d’Europa i la cervesa talaiòtica, com una forma original més de promocionar l’exposició del Museu.

Un menú de notes altes

Bàrbara Lluch també va cercar aquest dimecres l’exquisidesa en el seu menú musical. Els tres plants de degustació van ser: petita hamburguesa de vedella i be de Menorca, amb foie o micuit, maonesa amb tòfona i ceba caramel·litzada; una pasta farcida de boletus, amb una crema de formatge de l’Illa i beixamel; i un caneló rossini cruixent acompanyat d’una pasta amb carn de coa de vedella de Menorca i una reducció de la salsa amb tòfona. Les postres estaven al mateix nivell, mesclant dolç i salat, amb figues al forn confitades amb mel, amb foie a la planxa, tòfona i escata de sal.

En definitiva, el dinar d’aquest dimecres al costat de l’exposició «Així sona Menorca» haguera sorprès molt favorablement l’exigent Rossini.