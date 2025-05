Pilar López i Esteve Guarro, els primers mestres de l’Escola Lliure del Barri 15 de Maó (2)

Malgrat que Pilar i Esteve deixen Maó a finals de 1906 o principis de 1907, aquella primera experiència els marcarà per sempre i mantindran la relació amb els amics que resten aquí, amb Joan Mir i Mir i altres, mostrant-se sempre disposats a escoltar les iniciatives que a Menorca es posen en marxa en pro de l’educació integral. El març de 1907, quan Joan Mir es mou per a reprendre el projecte educatiu, Esteve Guarro l’escriu per dir-li «...Al indicarle nuestra opinión sobre la Escuela en el sentido de que debía estar instalada en lugar céntrico no quisimos decir que fuese numerosa, sino que, tan limitada como V quisiera, no pudiera confundirse con la del barrio 15. Además, creo que dar la educación en balde como en ella se daba, más o menos buena, es perjudicial y dificulta la labor del profesor (…)» [Guarro, Esteve a Mir, Joan. 14/03/1907]. Malgrat que no dona detalls, poden entendre que el mestre no havia quedat satisfet del funcionament de l’escola del barri 15 i aconsellava que la nova no la prengués com a model. En la mateixa carta, Esteve dona les gràcies a Joan per les gestions que fa el seu germà, Pere Mir i Mir, a Madrid per aconseguir l’indult del seu germà pres.

Una imatge de Lloret de Mar, tercera etapa de Pilar i Esteve en el seu itinerari docent

L’Escola Moderna de Gràcia

El 1907, la parella es va fer càrrec de l'Escola Moderna de Gràcia, que acabà tancant també per culpa de la repressió. Gràcia era un dels barris més actius de Barcelona. Durant aquesta època reben la visita de Sirerol i esperen la de Manent, de Maó. El març, Esteve escriu a Joan Mir, per animar-lo davant el tancament d’El Porvenir del Obrero i indicar-li que no fa falta que cerqui a Barcelona maneres de posar en marxa una nova escola integral a Maó, ja que ell té prou coneixement per fer-ho: «(...) Verdaderamente, la muerte del periódico no es de gran importancia y hasta puede esperarse que su desaparición dará lugar á que germinen las ideas que ha dispersado en Mahón y que se excitarán con tanto atropello y revueltas. En relación a la escuela, poco ó nada tiene que aprender V en las escuelas de aquí. Únicamente para orientarse y eliminar en la suya, todos los defectos que note en las demás, porque la única perfecta era la Moderna, y aun esta tenía sus defectillos, uno de los cuales era el orgullo de no admitir iniciativas exteriores y de dejarse adular un poquito. Las demás viven como pueden y no merecen la pena de imitarlas. Por esta parte yo creo más práctico crear que imitar, á la vez que de resultados más positivos, y V puede crear perfectamente no solo una escuela, sino algo más delicado y de más esfuerzo intelectual (…)». En la mateixa carta, Esteve explica la vida familiar: «Nosotros buenos todos, empezando por Norita (que es la más frágil). Esta última semana ha aumentado 350 gramos, cantidad muy superior al término medio que las estadísticas asignan a la séptima semana del nacimiento, y que ha puesto orgullosos al médico que la cuida. A nosotros, como es natural, nos ha alegrado en grado sumo y cuando Pilar y yo la miramos, inevitablemente el recuerdo de V. se viene a nuestra imaginación. Calcule, pues, con qué frecuencia hablamos de Mir. Mamaita tan atareada con su nieta, sin embargo, le queda tiempo de hablar de V a cada momento (…)» [Guarro, Esteve a Mir, Joan. 17/03/1907].

A Lloret de Mar també es van trobar amb la tradició dels tres tocs de Sant Antoni

En una nova carta que dirgeixen a Joan Mir, li fan saber la seva preocupació pel tancament que pateix: «... A cada nueva carta que de V recibimos, esperamos, antes de abrirla, leer la notícia de su libertad; pero recibimos una desilusión. Nos consolamos algo, sin embargo, al ver, pues así lo creemos, que está tranquilo y no se deja abatir, no sólo porque así se desconcierta á los quisieran verle sufrir, sino porque es una garantía para su salud. Moral y física. Lo importante es continuar en esta actitud, desterrar inmediatamente aquellos pensamientos que podrían agravar su situación, que sus molestias serán menos y menos intensas si la tranquilidad que le anima nunca le falta. Y si este caso llegara tenga la franqueza, á lo menos, de dejarnos adivinar su estado de ánimo para que posamos intentar siquiera animarle…»- [Guarro, Esteve a Mir, Joan. Barcelona a Maó. 8/04/1907]. En una carta posterior, Guarro exposa a Mir la situació de decepció i decaïment en la que viu. Malgrat que no concreta els motius, podem pensar que deu tenir a veure amb la seva feina, o millor dit, final de feina a l’Escola Moderna de Gràcia: «…Querido amigo Mir: Su carta ha llegado en el momento en que más desanimados estábamos, particularmente yo que me desanimo fácilmente, gracias á las intrigas y maquinaciones que en la otra le decía. Naturalmente, sus palabras han levantado mi ánimo algo, no lo suficiente, porque mi decaimiento no es de ahora, es la labor de algunos meses, de asistir á la consumación de actos tanto más repugnantes cuanto pueden llevarse a cabo con toda impunidad. Habla V de aislarse del mal; nada más fácil cuando la lucha por la vida no es desesperada, pero cuando se lucha con encarnizamiento para conservar la miserable colocación que siempre me ha costado tanto encontrar, no se repara en bajez más o menos y es imposible aislarse del mal porque en el mal y del mal se vive, y si acaso se intenta resistirle no se tarda en caer vencido por la miseria. Para aislarse del mal hay que aislarse también de muchos hombres y esto puede conseguirse únicamente no teniendo con ellos más que las relaciones que se quiera (…) En cuanto a lo de juzgar mal a las personas sin suficiente motivo declaro, como V, que es un peligro y bien sabe Pilar que yo he pecado siempre por el extremo opuesto: por demasiado indulgente, quizá por eso el choque sufrido ha sido más violento.Ya sé que disto mucho de ser un ser medianamente equilibrado (hartas causas ha habido para que fuera así) y como pudiera muy bien equivocarme en los conceptos anteriores y aún haberlos escrito bajo la influencia de impresiones extrañas, tendré presentes sus consejos y procuraré llevarlos á la práctica..». [Guarro, Esteve a Mir, Joan. Barcelona a Maó. 11/05/1907]

Alumnes de l’Escola Horaciana de Lloret durant una altra sortida als boscos de Cala Banys, a una classe de ciències naturals, escoltant les explicacions del director i mestre Esteve Guarro; a la dreta, la mestra, Pilar López Zappino. Imatge de 1908, de Josep Vilà Prats, del Fons Vila Prats del Servei d’Arxiu Municipal de Lloret de Mar, cedida per a aquest article

L’Horaciana de Lloret

L’estiu de 1907, la parella marxa a Lloret de Mar. Poc després, el 27 de juny de 1907, a Cala Banys (Lloret de Mar), es van reunir més de 100 persones per celebrar la inauguració de l’Escola Horaciana de Lloret. Entre els assistents, Esteve Guarro, el director, i Pilar López Zappino, la seva dona, també mestra de la nova escola. L’acte va estar presidit per l’advocat Francesc Layret, impulsor de l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona. L’escola també de coeducació, es va fundar, però, d’acord amb l’ ideari educatiu de Pau Vilà, pedagog format inicialment a l’Escola Moderna de Ferrer Guàrdia, que, posteriorment, es va allunyar de les posicions àcrates i anticlericals d’en Ferrer, per evolucionar cap opcions més neutres en relació a la religió i a l’ideari social llibertari. Els impulsors de l’escola procedien sobretot del republicanisme i el catalanisme. Aquesta etapa a Lloret va ser breu, degut al tancament de les escoles racionalistes de Catalunya després de la Setmana Tràgica de 1909.

Això no obstant, l’inici de la feina també va estar ple de dificultats. En una carta que envia a Joan Mir l’octubre d’aquell 1907, Guarro parla d’una escola que no arranca: «Querido amigo Mir: Continuamos igual. La Escuela cerrada aguardando que se nos autorice. Estamos animados. Los amigos sobre quienes pesa el gasto que este cierre ocasiona aún no se cansan ¿se cansarán antes que podamos continuar nuestra labor?, he aquí un problema de cuya solución dependemos. Si estos señores, algunos de los cuales son buenísimos, persisten en su actitud hasta vencer las dificultades que se nos han presentado, el éxito coronará nuestro trabajo, pues cotidianamente recibimos nuevas pruebas de la simpatía que hemos despertado entre la mayoría de vecinos y poniendo en juego algunos resortes para que nuestra labor educativa resulte más provechosa de lo que realmente es, esto es, explotando la ignorancia de las familias con fiestas escolares aparatosas, seguramente nuestra escuela tendrá larga y próspera vida; de lo contrario, si la cosa dura más que la paciencia de esos señores, no habrá remedio y otra vez a Barcelona en busca de algo. Veremos lo que será». [Guarro, Esteve a Mir, Joan. 20/09/1907]. Les dificultats se superen i ells s’assenten a Lloret. L’octubre de 1908, començat el segon any a l’escola, reben l’oferta d’Albà Rosell perquè vagin a l’Escola Lliure d’Alaior, que rebutgen. L’estiu de 1909, nous riscs apareixen a l’horitzó de Guarro. És Pilar López qui escriu a Joan Mir: «(...) Por lo escrito por Esteban comprenderán que los vientos que corren por aquí, no son de los más buenos. Lo único bueno, por ahora, es la salud de los cuatro: que ya es mucho. Si al gobierno se le antoja llamar a los excedentes de cupo del cuatro, Esteban tendrá que escapar a Francia, por de pronto, y después a Suiza o a otro sitio cualquiera. Como comprenderéis, hay que estar alerta y preparados. ¿Conoce usted a alguien por estas tierras? Siento que os vais a entristecer con esta serie de malas noticias, que os damos, pero ello es así y otro día ya serán mejores. ¡O peores!». A la por de ser cridat per anar a la guerra d’Àfrica se succeeixen els dramàtics esdeveniments de la Setmana Tràgica. Pocs dies després d’acabar amb l’aixecament, Esteve escriu al seu amic: «Apreciado amigo Mir: Deseamos saber si los desórdenes que han agitado estos últimos días y agitan aun a Catalunya han trascendido en Mahón. En Lloret se redujeron a una sencilla manifestación pacífica y a estar más de ocho días incomunicados con el resto del mundo. Ayer, noticias llegadas de Barcelona hablaban de nuevas colisiones, supresión de periódicos y huelga general. Veremos si se confirman. Nuestra escuela va decayendo cada día y los amigos parece que también con lo que la anemia amenaza destruirla. Hoy la lucha se ha hecho muy desigual; cuando nos atropellaban, contábamos con la indignación que la injusticia despierta y los entusiasmos que aquella engendra, pero hoy no tenemos enemigos (visibles) por lo tanto nadie cree que deba defendernos y la indiferencia acaba lentamente con la escuela. Los señores Vilá empiezan también a cansarse; no lo han dicho, pero se adivina y hasta cierto punto les sobra la razón. Han hecho mucho, hacen aun algo, pero está justificado el cansancio. Tenemos aún un resorte bastante eficaz, pero de momento no podemos utilizarlo por carecer de local decente: me refiero a organizar una serie de actos de propaganda: fiestas escolares, veladas, conferencias, etc., pero nos falta local. Con todo esto empezamos á preocuparnos, no de hoy, pues nada nos falta, sino de mañana que parece un poquillo oscuro». [Guarro, Esteve a Mir, Joan. 9/08/1909]. Intuïm que els dies d’Esteve i Pilar a Lloret s’acaben. El seu amic Rosell prepara el tancament de l’escola de Sabadell i la marxa a l’Argentina. El germà d’Esteve ha marxat a Equador. En una nova carta del 13 d’agost confessen: «La Horaciana de mal en peor. Cada día más desaliento por todas partes y más inminente el final. Para que no nos coja desprevenidos vamos ya buscando algo que nos convenga, pues la cosa parece no tener remedio».

Poques setmanes després, deixen Lloret i marxen a Barcelona. Els esforços per trobar feina són debades: «Apreciado Amigo Mir: Con todo el tiempo que llevamos en ésta no hemos podido aun encontrar una mala colocación ni tenemos grandes esperanzas de hallarla a pesar de que nos pasamos los días corriendo de acá para allá, molestando a cuantos conocemos siquiera de vistas y a muchos que no conocíamos siquiera. Estando cerradas las escuelas no puedo trabajar más que en el comercio ya como tenedor, como dependiente ó análogo, y todas estas colocaciones, sobre todo son pésimamente retribuidas, y tienen decenas de aspirantes a cada vacante, más prácticos que yo y con bastantes recomendaciones para que cualquiera de ellos sea preferido a mí. Pilar anda también y busca lo indecible para colocarse, pero hasta hoy todo ha sido en balde. Ante estas noticias hágase cargo de cómo estaremos. Yo nunca hubiera creído que al que quiere y puede trabajar le fuera tan difícil encontrar con qué. Por fortuna, nuestra salud no se resiente y la conservamos buena; esto nos anima y nos pone relativamente tranquilos. No todo ha de ser malo. Desde que V nos dijo que Adrover vendría a vernos unos días, a cada correo le esperamos; calcule cuantos chascos nos habremos llevado ya. Por eso dígale que nos escriba cuando piensa llegar aquí y nos evitará el disgusto de ver que nunca viene». [Guarro, Esteve a Mir, Joan. 12/01/1910].