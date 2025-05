'Foc i fum', la sarsuela es cou a distància

Sant Joan comença amb Foc i Fum, la sarsuela creada fa 140 anys per mestre Joan Benejam i Vives que conta i canta la festa amb protagonistes que, a Ciutadella, ja són com de la família. En Bartomeu de Son Tica i na Francisca en són els principals, amb permís den Rafel (Pedro José Marquès), l’únic personatge del famós triangle amorós que viu a l’illa.

Enguany, en Bartomeu (Kevin Coll) i na Francisca (Laura Fernández) són a fora. El primer a València, ella a Barcelona. Però el que podia ser un inconvenient s’ha convertit amb tota una experiència plena de coincidències. De petits, els dos van tocar el clarinet a les ordres de Joan Mesquida a la Banda de Ciutadella i ara el retroben com a director musical.

Imatge d’una de les reunions telemàtiques que els dos joves mantenen amb Fullana per preparar els seus papers.

En canvi, mai no havien actuat amb Miquel Pau Fullana, director escènic del seu sisè Foc i Fum i el primer que tria ciutadellencs que viuen fora per al repartiment. «Cap dels dos no s’ho esperaven», diu Fullana. Tampoc en KevinColl (1984), a qui ja li havia oferit el paper en 2020 fins que la pandèmia ho frustrà. «Era un deute pendent que, a la fi, enguany hem pogut encaixar», comenta. Altres directors també havien proposat a na Laura Fernández (1997) sortir per Foc i Fum, «però ja era a Barcelona i no ens vam atrevir a fer-ho a distància».

Enguany és diferent. Des que el febrer es van fer les reunions preparatòries, Miquel Fullana manté un contacte gairebé diari amb tots els actors. També en Kevin i na Laura, amb els quals contacta per videoconferència a través de whatsapp. «Treballam la interpretació i els hi marc la posició que hauran de tenir a l’escenari. Mentre, als assajos són substituïts per figurants. Així, quan vénen, ja tot és més fàcil». La propera visita serà cap a final de mes, quan tindran lloc els darrers assajos.

El director escènic, Miquel Pau Fullana, manté un contacte regular per videoconferència amb els dos actors principals, que el proper cap de setmana es desplacen a l’illa per tal de ser presents als darrers assajos. Laura Fernández ja es sentia ‘Foc i Fum’ des de ben petita, com mostra a l’Instagram.

L’elecció de Kevin i Laura ha estat prou conscient. Tots dos fan carrera musical a la península i són idonis per encarnar els papers den Bartomeu i na Franscisca, «els dos personatges, juntament amb en Carrelet, que han de saber i cantar a la vegada. Són els més difícils de trobar».

Actualment, en Kevin és un dels quatre cantants de la productora Infinity que passetgen arreu d’Espanya els espectacles dedicats al Dúo Dinámico, Nino Bravo o els èxits d’Eurovisión i del pop espanyol dels 80. Diu tenir «moltíssimes ganes» de fer de Bartomeu perquè coincidirà amb el vintè aniversari de la publicació del seu primer disc.

Neboda del caixer casat i santjoanera d’arrel «gràcies a s’àvia», na Laura ja imitava des de ben petita als protagonistes de l’obra. Fins i tot ha penjat vídeos al seu Instagram on se la veu cantant els fragments més populars. Ha fet teatre amb en Pitus Fernández, és soprano de gran projecció i té actuacions a València i Albània abans de tornar a final de mes a Ciutadella. «Serà com arrodonir el bienni», diu, «il·lusionada per formar part de la festa i de la història de Foc i Fum».

«Els entenc perfectament», comenta en Miquel Fullana, qui admet haver-se sentit «igual» quan en 2017 dirigí el seu primer Foc i Fum. «Tens com una pressió afegida. És normal -apunta. És com un pregó de la festa». Un tret de sortida que, anuncia, enguany «sonarà més proper i emotiu». Ja hi falta poc per comprovar-ho.