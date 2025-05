Cinc dies de rutes en bicicleta per conèixer Menorca: l'aventura de 158 estudiants

Fins a 158 alumnes han participat aquests dies en els dos intercanvis educatius que, cada any, organitza l’IES Josep Maria Quadrado. Per una banda, el Velobici.cat, projecte que impulsa juntament amb l’IES Santa Coloma de Farners (Girona) i que ha assolit la seva tretzena edició i que lliga la bicicleta de muntanya amb la convivència, el foment d’hàbits saludables i ecològics, la descoberta del paisatge i, també, els valors com la disciplina, la solidaritat, el treball en equip, l’esforç i la superació personal.

Per altra banda, un projecte més recent, el Pirena-Thalassa, amb l’IES El Pont de Suert (Lleida), un intercanvi que, igualment, incideix en l’aprenentatge i la transmissió de valors, de la mà d’esports de muntanya (en el viatge a Catalunya) i nàutics (a l’Illa).

Els estudiants han conegut jaciments i coves prehistòriques.

Els dos intercanvis són per als estudiants de 3r d’ESO i aquesta setmana passada s’han fet simultàniament les estades a Menorca. Es completaven així els dos projectes, després dels viatges a Catalunya, el febrer i l’abril.

Itineraris

A través del Velobici.cat, 53 estudiants catalans i 43 menorquins i els seus professors, han completat cinc dies de rutes en bicicleta, recorrent el litoral i camins interiors de l’Illa, visitant indrets com Sant Joan de Missa, platges del sud i del nord, el barranc d’Algendar, finques agràries per conèixer el sector primari insular, jaciments arqueològics, o llocs com el Pla de Mar, per endinsar-se en la problemàtica de la contaminació de la mar. Tot, il·lustrat pels alumnes del ‘Quadrado’, que havien preparat les explicacions.

El Pirena-Thalassa es fa amb l’institut de Pont de Suert des de fa quatre anys.

Així mateix, el Pirena-Thalassa ha aplegat 31 joves de Pont de Suert i 31 més de Ciutadella, els quals, durant tota la setmana van fer també recorreguts culturals i de senderisme. Tot, combinant rutes a peu pel Camí de Cavalls amb activitats esportives (vela, caiac, vela lleugera, windsurf) i visites a llocs prehistòrics com Torre d’en Galmés, el far de Cavalleria i l’antic port romà de Sanitja, la torre de Fornells, explotacions agrícoles com Santa Cecília, la Cova des Coloms, o la costa sud de Ciutadella, Ferreries i Es Migjorn Gran, passant per platges com Macarella, Cala Escorxada, Fustam, Trebalúger, Binigaus, Mitjana, o Cala Galdana.