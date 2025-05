Experiència santjoanera als cinc anys

La festa de Sant Joan és una llavor que es rega des de ben petits a Ciutadella. Els alumnes de 5 anys d’Educació Infantil de tots els centres participen aquesta setmana amb una activitat que té es be com a protagonista i l’ermita rural de Sant Joan de Missa com escenari. Allà, els petits santjoaners experimenten, veuen, proven i toquen, molts elements propis de la festa de Ciutadella.

Pas a pas

Quan baixen de l’autobús, ja senten el so del fabiol de tres forats que els dona la benvinguda. I quan van cap a l’ermita, la campana comença a tocar, anunciant que s’atraquen els protagonistes de la festa.

El fabioler popular Esteve Mercadal mostra a sonar, al costat de les porxades de l’ermita.

A l’interior de l’edifici, dins l’ermita o a la posada, es fa una explicació adaptada a l’edat sobre qui era Sant Joan i la història i significat de l’ermita just en els origens de la festa. A l’exerior els petits poden veure i tocar es be, que duen qui serà s’homo des be, Llorenç Pons, i el descarregador, el seu germà Joan.

Quan ja han viscut aquestes activitats, és hora de berenar de lo que ha duit cadescú en el seu talec. S’hi afegeixen els pastissets i altres dolces típiques de la festa, amb les que són obsequiats.

La presència des be és un dels principals atractius.

La jornada matinera continua amb una explicació que fan membres del grup Voluntaris de Sant Joan, mentre organitzen una divertida demostració de com es corre s’ensortilla i de la manera de fer passadís per evitar accidents i situacions de perill amb els cavallers al galop. També se’ls hi explica com és la indumentària típica dels components de la qualcada, amb referència a les diferències entre uns i altres.

Voluntaris

Aquesta activitat que fa anys que s’organitza sempre ha comptat amb persones voluntàries i altres que tenen un protagonisme en la celebració festiva. Així, hi participa Esteve Mercadal, que s’ha fet popular per animar els moments previs a la festa amb els fabiols que ell mateix fabrica. També ajuden a explicar la festa als més petits, el caixer casat Damià Moll i el caixer pagès de Migjorn, Joan Pons, el caixer capellà i rector de la Catedral, Josep Manguan, i el prevere Joan Camps, rector de Sant Rafel i responsable de l’ermita.

Durant el matí descobreixen el significat de l’ermita en els orígens de la festa de Ciutadella.

Els alumnes d’Educació Infantil gaudeixen d’aquesta aventura amb les seves mestres i alguns pares que els acompanyen. Entre tots fan possible que els símbols festius i la història que han cuidat les generacions passades es transmeti des de ben petits.