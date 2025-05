Les dues mels de Menorca que triomfen al Golden Bee Award 2025

Els premis Golden Bee Award 2025, que organitza Eslovènia i que està relacionat amb la Regió Gastronòmica Europea, valoren les millors mels que es fan a Europa, coincidint amb el Dia Internacional de les Abelles. Hi han participat dues mels de Menorca, les que produeixen els apicultors Xec Gornés Moll (Mel d’Algaiarens) i Miquel Anglada Marquès (Mel i Untis). Els dos han estat reconeguts, com «iniciatives extraordinàries per la conservació dels pol·linitzadors».

Xec Gornés (mel d’Algaiarens). Xec Gornés es apicultor de Son Felip i ha presentat el projecte de producció regenerativa, basat en la diversificació de conreus i gestió ecològica del sòl. Miquel Anglada representa un model d’apicultura ètica i biodinàmica, sense ús de la química, amb respecte al ritme biològic de les abelles. Desenvolupa el projecte «apadrina un rusc».