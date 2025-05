Simulacre al Museu de Menorca: les obres d'art que es prioritzaria salvar en cas d'incendi

Ahir, dimarts 20 de maig. Eren les 10.45 hores quan es va detectar un incendi al laboratori situat a la segona planta del Museu de Menorca, a Maó. Les tècniques van visar a la directora del museu que tot d’un va posar en marxa el pla d’emergència per afrontar una situació d’aquesta gravetat, mobilitzant al personal, al servei 112, bombers i policia local. Dues hores i un quart després, quan els objectes d’art de la segona planta van quedar degudament dipositats en un magatzem, es va desactivar el pla. Açò va succeir ahir, però no va ser un incendi real, sinó un simulacre per comprovar l’efectivitat del pla.

Els consellers Joan Pons Torres i Simón Gornés, ahir al Museu.

El Museu de Menorca es va convertir ahir en el primer museu de Balears en fer un simulacre d’incendi amb la participació del personal, bombers i policia local, i posar en pràctica el pla d’emergència que el 2020 va elaborar la conservadora i restauradora Alicia Ciudad, que també és la coordinadora d’emergències del museu. «El simulacre va anar molt bé, els bombers van tardar 12 minuts a evacuar els objectes que estaven en la segona planta fins a la zona segura. L’actuació dels diferents equips del Museu també va estar molt ben sincronitzada», assegura.

Un bomber en plena acció del simulacre.

Descontrol

Seguint el pla d’emergència, una vegada que les tècniques no van poder controlar el foc amb extintors, la directora del Museu de Menorca, Carol Desel, va avisar al servei 112 i el personal del museu -catorze treballadors- i visitants es van concentrar en el pati de darrere, denominat zona segura 2. Quan els bombers van arribar, se’ls va entregar els plànols de la planta afectada per l’incendi amb els objectes a salvaguardar: set quadres de Pasqual Calbó, Giuseppe Chiesa i Anton Schranz, i uns guants de seda i plata del segle XVII. El pla del Museu de Menorca inclou en total una relació de 14 objectes d’alta prioritat d’evacuació, és a dir, els béns que es prioritzarien en cas d’emergència, entre les que hi ha a més de les mencionades la figura l’Imhotep i el Brauet de Torralba d’en Salort.

Personal del Museu participant en el simulacre d’ahir. | Fotos: Gemma Andreu

Una vegada extingit l’incendi, els objectes van ser entregats al personal del Museu, que van accedir a l’interior del recinte museístic per la sortida d’emergència, on estaven preparats els kits d’emergència, amb jalecos, material per embalar, fitxes de triatge, estisores, cúter, etc., per tractar els objectes afectats per l’incendi i posteriorment van ser transportats amb dues furgonetes del Consell insular a un magatzem provisional.