Esport i temps lliure inclusiu que dona vida al Club Vidalba

El Club Vidalba és una entitat sense ànim de lucre que organitza al llarg de l’any nombroses activitats esportives i de temps lliure per persones amb diversitat funcional. Actualment, prop d’un centenar de persones són beneficiàries d’aquesta oferta que ofereix l’entitat que presideix José Giménez i que mereix autèntiques paraules d’elogi de l’eivissenc Vicent Costa, tècnic superior en activitats físiques esportives i monitor d’esport adaptat i inclusiu, a més d’autor del llibre «¡Sí, soy (dis)capaz! El deporte al alcance de todos», que demà a les 18 hores es presenta a Ca n’Oliver, a Maó, en un acte que finalitzarà amb un col·loqui sobre esport adaptat, competició i inclusió.

Caption

La prioritat del Club Vidalba, que forma part de la Fundació de Persones amb Discapacitat de Menorca, és que les persones amb diversitat funcional de les diferents poblacions de l’Illa puguin fer esport i activitats de lleure. En aquest sentit, José Giménez assenyala que regularment totes les temporades l’entitat organitza diverses activitats que van de dilluns a dissabte, com són ioga, karate, atletisme, bàsquet, manteniment, anem de marxa, balls, coreografies, pintura, tenis, petanca i natació.

Col·laboració

Per dur a terme tot aquest ventall d’activitats el Club Vidalba manté acords de col·laboració amb CB La Salle, de Maó, CB Boscos, de Ciutadella, Club Tenis Mahón, Art GYM, i també contactes amb la UD Mahón, a més de tenir el suport de l’Ajuntament de Maó, l’Ajuntament de Ciutadella i el Consell insular. «Aquestes activitats es fan en diferents localitzacions d’acord amb les entitats esportives amb què tenim acords de col·laboració, altres en el poliesportiu municipal de Maó i també algunes d’elles en el local social de l’entitat. A més, hem començat a fer feina a Ciutadella, hem començat una col·laboració amb el Boscos que sembla apunta molt bé, ja tenim una col·laboració molt consolidada amb La Salle que ens ha donat molts èxits. També normalment tots els ajuntaments i institucions en general quan els demanan coses sempre estan amb bona predisposició per ajudar-nos», assegura.

Segons el seu president, el Club Vidalba pot semblar una entitat petita, però mou un gran nombre de voluntaris i persones amb ganes d’ajudar a fer realitat el seu objectiu. «No és una feina fàcil, posar tres o quatre persones en cadira de rodes a fer esport o alguna activitat no és fàcil. Noltros no volem fer-nos grossos, sinó donar-nos a conèixer, arribar a més persones que encara no practiquen o no saben que poden fer aquests esports o activitats que oferim a les que ho necessiten», subratlla.