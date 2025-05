Excursió a Cavalleria per conèixer la geologia de l’Illa

Mig centenar de persones van participar el passat diumenge en l’excursió geològica a Cavalleria, as Mercadal, que va comptar amb les explicacions del guia Miquel Fernández i l’organització de la Unió Excursionista Menorquina (UEM). Aquesta activitat s’emmarca en la celebració de l’Any Benet Mercadal Pons (Sant Lluís, 1925-Palma, 1999) impulsat per l’IME i l’Ajuntament de Sant Lluís.

L’excursió va començar a l’aparcament de la platja de Cavalleria amb un itinerari que al llarg d’unes tres hores i mitja els participants van poder observar sobre el terreny les particularitats geològiques de la costa nord de l’Illa. El recorregut es va fer camp a través per a zones escarpades i diferents trams dins la vegetació, per la qual cosa va presentar una dificultat entre mitjana i alta. El guia Miquel Fernández va oferir una detallada explicació sobre què és la geologia; el Cicle de Wilson com a procés d’obertura i tancament dels oceans, la fragmentació i posterior unió dels continents que provoca la formació de serralades; la deriva dels continents com a desplaçament de les masses continentals unes respecte de les altres; i la teoria de la tectònica de plaques que explica l’estructura i dinàmica de la superfície de la Terra. Fernández també va explicar els significats de roca, mineral i fòssil, a més de detallar els diferents tipus de roques, la superposició dels estrats que permet la cronologia relativa, i la datació absoluta. També va assenyalar que la història geològica de Menorca es va iniciar fa uns 400 milions d’anys, període en què ha tingut alguns aturs sedimentaris. A l’Illa es troben roques, minerals i fòssils, havent-hi les marques dels processos que han mogut i transformat la Terra, com són capes horitzontals i verticals, falles, encalvacaments, plecs, contactes i discordances.