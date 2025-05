La qualcada de Sant Joan té els primers cavallers apuntats

A Ciutadella han començat, una setmana abans del que era habitual, les visites als llocs del terme per apuntar els cavallers que desitgen participar en les festes de Sant Joan. La delegació formada pel caixer senyor del bienni, Carlos de Salort Pons, els dos caixers pagesos, Joan Pons i Antoni Bosch, el pare del caixer noble, Carlos de Salort Sintes, i el fabioler, Sebastià Salort continuarán recorrent els camins rurals, segurament fins dijous.

Durant aquests quatre dies, es visitaran al voltant de mig centenar de finques. En cada una d’elles, l’amo, madona i, allà on n’hi ha, els missatges, esperen la comitiva amb il·lusió, per tal d’inscriure’s a la festa.

Bons desitjos. Feta la inscripció, van brindar tots junts per a desitjar unes bones festes i que tot vagi bé

Una de les visites de la primera jornada va ser al lloc d’Alpútzer Nou, al Pla Verd, on en Sebastià va inscriure a l’amo, Toni Pons Pons, un cavaller que, a prop dels quaranta anys, recorda la seva primera participació en la qualcada, quan en tenia 11.

Dades

Sebastià Salort, com a notificador municipal i en la funció de fabioler, recull les dades de cada cavaller. En aquest cas, en Toni té previst sortir en les dues tandes del capvespre, del Dissabte i el Dia de Sant Joan. I ho farà amb en Fosquet, el seu cavall, que compta amb la corresponent assegurança.

L’amo d’Alpútzer Nou s’apuntava «amb molta il·lusió, cada any és un Sant Joan nou», i enguany ho serà un poc més, pels canvis que s’estan introduint. «Haurem de veure com va, no se sap fins que no es prova, i així com està tot avui en dia, s’han de fer coses» per mirar de conservar al màxim la festa. «Cada bienni és diferent i ara hem de respectar el que diguin el caixer senyor i els caixers pagesos».

Un dels inconvenients que es poden produir enguany té a veure amb la limitació de cavallers, sobretot per al dia 24 dematí, on s’ha fixat el topall de 80 cavalls.

Com exposava el caixer senyor, Carlos de Salort, totes aquestes qüestions generen dubtes, que els pagesos traslladen durant les visites als llocs. «Ens fan preguntes sobre els cavalls i les tandes que poden sortir, sobre l’edat [mínima del cavaller] i si podran sortir el matí, perquè enguany hi haurà menys cavallers».

Aquestes limitacions «s’entenen, però no hi estam acostumats», admetia De Salort, respecte a un cert descontentament que existeix entre el col·lectiu.