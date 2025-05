L'autora del cartell de Sant Joan d'enguany: «Volia representar les festes de forma diferent»

Com a dissenyadora gràfica i il·lustradora, per a Roser Piris Barceló, presentar-se al concurs d’imatge de les festes de Sant Joan «ha estat tot un repte». I l’ha assolit amb èxit, un cop la seva única proposta presentada al certamen ha estat l’elegida per a convertir-se en el cartell oficial de l’Ajuntament de Ciutadella.

Amb molta il·lusió explicava aquest dimecres la jove creadora la idea que l’ha fet vencedora d’una convocatòria a la qual es van presentar 36 obres. Finalment, «Es nostre símbol» va ser la millor puntuada, per davant de «Una mirada, mil emocions» i «Davallada de la Mola».

Aquesta ha estat la tercera ocasió que Roser Piris s’ha presentat al concurs. «La primera vegada era amb un cartell molt colorit, i l’any passat amb una proposta més boja, una il·lustració». És així que, enguany ha trobat la ‘recepta’ perfecta, amb una creació per ordinador «molt senzilla, molt conceptual i molt desmarcada del que s’havia fet abans».

El cartell, «senzill» i «fresc», amb l’ensortilla i la creu de Sant Joan | R.P.B.

«Feia estona que la idea em rodava pel cap», confessa l’autora del cartell, a partir d’un «element molt representatiu» de les festes de Ciutadella i cercant «jugar amb dues lectures: un primer pla senzill amb l’ensortilla, però que, si enfoques, veus que simbolitza Sant Joan», a través de la projecció de l’ombra amb la forma de la creu de Malta.

«Per jo, com a il·lustradora, era un repte, perquè en els cartells de Sant Joan sempre hi solen aparèixer cavalls i gent, i jo ho volia representar d’una altra forma».

I és que, creu l’artista, «a vegades no és necessari explicar el que passa per a representar-ho, no sempre cal que hi hagi un cavall». Al cap i a la fi, Sant Joan desperta molts sentiments i és molta la simbologia que envolta aquesta tradició de segles d’història.

Precisament, aquesta transmissió de símbols és ben present en la imatge, tenint en compte que «les tradicions sempre van canviant», i per açò cal anar-se «adaptant a cada època», en el seu cas, amb una «aposta més fresca».

Trajectòria

Roser Piris va fer el Batxillerat artístic a l’Escola d’Art de Menorca i, després, es traslladà a Barcelona per estudiar disseny gràfic a l’Escola Massana i il·lustració a l’Escola Industrial.

«Des de fa dos anys he tornat a Menorca», on s’està introduint en el món de la il·lustració i el disseny, amb la perspectiva d’obrir en un futur el seu propi estudi. Mentrestant, va fent feines, com ara un llibre il·lustrat per a l’associació Art per Créixer, o l’obra gràfica per a un esdeveniment com el Cranc Festival.

L’elecció de la seva proposta com a imatge oficial de les festes de Ciutadella per aquest 2025, suposa per a Roser Piris una gran satisfacció, com a ciutadellenca, i com a artista. «Que la teva obra sigui al mig del carrer, és el millor que hi ha i el carrer és el millor mostrador».