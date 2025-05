Amalgama Kids escalfa motors amb els escolars

El festival Amalgama Kids arribarà dissabte a la seva cinquena edició, però per començar a fer ambient, Junts as Pla ha preparat una activitat per als dies previs, amb la participació del GOB Menorca, i en la qual estan participant escolars de la majoria de centres de Primària de Ciutadella.

Tenint en compte la temàtica del festival d’enguany, «La natura en joc», l’entitat ecologista organitza, des de dilluns i fins aquest dijous, una activitat sobre la importància dels pol·linitzadors. Va adreçada a alumnes de 3r i 4t de Primària dels col·legis Joan Benejam, Margalida Florit, Pere Casasnovas, Pintor Torrent, Mare de Déu del Toro, Sant Francesc de Sales-Calós i la Consolació.

Dissabte

El plat fort del festival infantil i familiar arribarà dissabte, quan es Pla de Sant Joan es convertirà en un gran escenari, en el qual es duran a terme una trentena d’activitats, la majoria d’elles, gratuïtes. És així que Junts as Pla aposta per recuperar la colàrsega del port de Ciutadella per a la ciutadania i concedir-li un ús cultural, aprofitant el ric valor patrimonial que reivindica l’entitat.

En aquest context, Amalgama Kids arriba a la cinquena edició, comptant amb el suport de l’Ajuntament de Ciutadella i de l’àrea de Cultura del Consell insular, a més d’entitats com Jazz Obert, el GOB, el Punt Jove, el Fons Menorquí de Cooperació, el Centre de Geologia de Menorca, la Biblioteca Municipal de Ciuatdella, Sa Xaranga, Sa Cooperativa del Camp, Equisport, Tangram, els Amics de la Mar, Art per Créixer o el Club Arc Ciutadella. Així mateix, hi col·laboren artistes com Ana Llorens, Sílvia Vivó o Lorena Tatto.

Per alguns espectacles encara hi queden entrades, com és el cas de Sin Destino i del Jazz Didàctic organitzat per Jazz Obert i que esdevé el darrer concert del Menorca Jazz Festival dedicat als més petits.