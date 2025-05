Prop de 3.000 paraules lligades al món de la mar

La recerca de Xavier Martín als arxius històrics de Ciutadella i de Maó ha permès rescatar nombroses paraules del món marítim que per als historiadors i investigadors seran ben prou familiars, algunes d’elles també per a la gent del carrer perquè han perdurat en el temps, però d’altres han quedat fossilitzades en els documents d’època. «Allargo», una variant de llarg, en el sentit d’enfora; «alleujament» o «alleujar» per tirar coses feixugues de la barca quan hi ha perill de naufragi; «al·lot de barca», el jove que ajudava a la tripulació; «lladriola» i «radiola» en referència al dret que els pescadors pagaven per a la conservació de la riba del port; «llast» o «sorra» per als objectes feixucs -pedres i plom- que es duien dins la nau per donar-li estabilitat; «tall» com a zona de transició entre dos tipus de fons marí paral·lela a la costa; i «bescuit», la galeta de pa cuita dues vegades que menjaven els mariners després de reblanir-la amb aigua, entre altres.