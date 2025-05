Les principals amenaces de la biodiversitat

La preocupació per l’augment d’espècies invasores i la necessitat d’una especial vigilància als paràsits que poden afectar la salut humana és una de les princiapals conclusions de les Jornades de coneixement de la biodiversitat terrestre de Menorca, que recentment s’han celebrat a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis (IME) a Maó.

Aquesta trobada científica, que ha servit per conèixer l’estat de la biodiversitat de l’Illa i reflexionar col·lectivament sobre els reptes presents i futurs de la seva conservació, va comptar amb la participació d’especialistes en flora, fauna i altres grups taxonòmics, que van presentar vint-i-quatre ponències i es van tractar més de 6.000 espècies, moltes de les quals formen part de la biodiversitat poc visible però essencial de l’Illa.

Carpobrotus edulis

La tècnica en seguiment del medi natural de l’Obsam, Joana da Silva Mendes, assenyala que des de fa uns anys hi ha una preocupació important per les denominades espècies invasores, moltes d’elles estan identificades, amb el risc afegit de què apareguin altres més especialment amb el comerç que hi ha entre illes, entre països, i que poden arribar a Menorca. «Es fan accions per extreure aquestes plantes invasores, especialment des de l’Agència Menorca Reserva de Biosfera que fins i tot ha obert una acció específica contra la Cortaderia selloana, hi havia particulars que en tenien i podien sol·licitar que la traguessin», recorda Da Silva que també es refereix a altres dues espècies invasores, com són Carpobrotus edulis i Arundo donax.

Fa un parell d’anys, el Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del Consell insular va publicar la «Guia de les espècies exòtiques invasores a la reserva de biosfera de Menorca», de Pere Fraga, una eina fonamental per conèixer les diferents espècies que amenacen la flora autòctona. Però no es tracta d’una amenaça recent, donat que els primers humans que van arribar a Menorca ja van dur espècies al·lòctones que van afectar greument la biodiversitat insular, com assenyala Fraga.

Les plantes invasores tenen un potencial bastant important i silenciós, assegura Joana da Silva, per la qual cosa des de l’administració es treballa per dur a terme iniciatives que posin fre a la seva expansió. «Es fan bastants accions per intentar treure-les com per exemple la Cortaderia selloana i la Carpobrotus eduli, les dues espècies invasores especialment conegudes. També destacaria la proliferació de la canya que envaeix els torrents, no sé si es pot considerar invasora, és bastant típica de l’Illa, però és molt preocupant perquè ocupa tots els torrents i no deixa créixer res més ni deixa passar aigua, és més complicat treure-la, però alguna acció es fa», afirma.

Paràsits

La necessitat d’una especial vigilància als paràsits que poden afectar la salut humana va ser una altra conclusió a la qual van arribar a les Jornades de coneixement de la biodiversitat terrestre de Menorca.

En aquest sentit, Joana da Silva destaca que una de les ponències va tractar sobre un tipus de paràsits que es troben en micromamífers i també en caragols, dins aquests n’hi ha alguns que han arribat a Mallorca i península que sí que podrien ser bastant preocupants per la salut humana. «Hi ha una preocupació en particular en un tipus que s’han trobat a Còrsega i provoquen una infecció molt greu al fetge de mamífers i especialment també de persones. Angiostrongylus cantonensis, un nematode que podria causar meningitis eosinofílica i s’ha trobat a Mallorca, en eriçons. La preocupació és perquè eventualment podrien arribar a Menorca», subratlla.