Els límits imposats per Sant Joan fa baixar la inscripció de cavallers: així es distribuirán per tandes

Un total de 170 cavallers formaran part de la qualcada de Sant Joan d’enguany, una quantitat molt per davall dels 211 de les festes de l’any passat i que se situa a la xifra de fa tretze anys, quan el 2012 van sortir 171 cavallers.

Aquesta important reducció dels membres de la qualcada, que també incideix en les diferents tandes, és el resultat dels acords de la darrera Junta Municipal de Sant Joan per un millor desenvolupament de les festes, destacant sobretot el compliment dels horaris, evitar retardaments i garantir que els diferents actes protocol·laris es puguin dur a terme sense cap classe de problemes.

El nombre de cavallers inscrits per sortir el Dissabte de Sant Joan és de 99 i el Dia de Sant Joan capvespre de 118, quan el màxim aprovat enguany per aquestes dues tandes és de 130 cavallers cada una. Quan a la tanda del Dia de Sant Joan matí s’han inscrit 80 cavallers, el nombre màxim.

Aquestes quantitats estan molt per davall de les dades de les festes de l’any passat, quan el Dissabte de Sant Joan van ser 104, el Dia de Sant Joan matí van sortir 124 i el Dia de Sant Joan capvespre van ser 147.

La reunió de la Junta Municipal de Sant Joan també va fixar l’edat mínima per a participar en la qualcada de Sant Joan, amb la particularitat que els cavallers han de complir els 14 anys durant el 2025, amb l’excepció que podran sortir tots els cavallers que ja hagin participat durant el bienni, amb independència de la seva edat i, per tant, poden ser menors de l’edat mínima. Aquest criteri permetrà dur a terme una transició suau de la situació actual amb l’objectiu final que no participen menors de 14 anys.

Prioritat

També està establerta la prioritat dels cavallers que poden sortir a la qualcada de Sant Joan: els l’amos i fills de l’amos, els pagesos jubilats amb relació als missatges. En aquest sentit, s’entén per l’amo al titular d’un lloc tradicional –amitger- que dirigeix i gestiona l’explotació agrícola-ramadera. A més, s’aplicarà el criteri d’edat, de major a menor, com ja està recollit als protocols.