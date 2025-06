Les pells de s'Homo des Be enguany es fan a casa

S’Homo des Be d’enguany, en Llorenç Pons Taltavull, durà les pells que ell mateix, juntament amb el seu germà Joan i son pare, han anat preparant des de fa mig any al lloc familiar de Torralbet.

La manca de relleu generacional de l’assaonador tradicional d’aquestes darreres dècades a les festes de Ciutadella, el recordat Miquel Salord Coll ‘Concha’, ha empès el caixer pagès Joan Pons a adobar, amb l’ajut de Bep Coll, les pells que el seu fill treurà el Diumenge des Be.

Kelly, la vídua de Miquel ‘Concha’ i el seu fill Miquel, que ara té 13 anys, s’encarregaren d’adobar les pells el 2023, per donar així continuïtat a la tradició que començaren son pare i el seu avi, Miquel Salord Sastre, però en aquest bienni han hagut de ser els mateixos caixers pagesos els encarregats de fer-ho.

Les primeres proves a Torralbet es van dur a terme el mes gener amb llana curta que no fos d’anyell menorquí i, des de llavors, el mètode s’ha anat perfeccionant. Les quatre pells que diumenge 22 de juny faran falta per cobrir el cos den Llorenç han sortit ben polides i blanques. Les que sobrin s’empraran també com a estora mentre se li pinten les creus a la cara o s’enllesteixen els darrers detalls a cal caixer senyor.

Maria Antònia, la mare de s’Homo des Be, amb els flocs que l’embelliran.

Els dos germans que faran de s’Homo des Be i de descarregador, Llorenç i Joan, expliquen el procés que han seguit. La pell es posa dins un poal amb serigot un parell de dies per tal de llevar les males olors. Un cop dins, es remena amb l’objectiu de treure-li el greix i emblanquir-la. Quan se la treu i ja ha eixugat, s´estén la pell damunt una taula i s’assaona amb sal i alum. Després es poleix la llana, es renta i es pentina. Ben estesa, se l’espolsa amb un pal.

L’amo de Torralbet es mostra satisfet del resultat que s’ha aconseguit, tot i que espera que «gent propera a en Miquel ‘Concha’ o el seu fill, que encara és petit, es sentin il·lusionats per seguir fent aquesta feina tan important per Sant Joan. Per ara noltros ho hem solucionat, però estaria bé que en el futur hi torni a haver una persona especializada que se’n faci càrrec».

